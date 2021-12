Corona bringt Menschen zum Kochen

„Wenn man im Lockdown oder im Homeoffice zuhause sitzt, will man auch nicht jeden Tag das selbe kochen“, sagt Erwin Kotányi. Seit 140 Jahren sorgt das Familienunternehmen für beste Gewürze in heimischen Haushalten und Restaurants, seit 33 Jahren hat es seine Zentrale in Wolkersdorf.

Im vergangenen Jahr verschoben sich die Umsätze im Unternehmen weg von der Gastronomie, die wegen der Gastro-Lockdowns auch keine Gewürze brauchte, hin zum Haushaltsbereich: „Die Leute können nicht in Restaurants gehen, sind im Homeoffice oder bleiben zuhause. Da beginnen die Leute wieder variantenreicher zu kochen“, sagt Kotányi: „Wir haben im Vorjahr im Haushaltsbereich knapp 20 Prozent dazu gewonnen und heuer sind es, gegenüber dem Jahr 2019 immer noch zwölf bis 14 Prozent.“ Der Umsatz im Gastrobereich sei eingebrochen, der Haushaltsbereich überkompensiere diese Ausfälle aber sogar.

Die Menschen haben plötzlich Zeit, um Brot zu backen oder beginnen Süßes zu backen.“ Erwin kotányi Geschäftsführer Kotányi

„Die Menschen haben plötzlich Zeit, um Brot zu backen oder beginnen Süßes zu backen“, liest der Firmenchef aus den Kaufgewohnheiten: Und die Kunden greifen dabei auch verstärkt zu Markenprodukten. Ein Trend, der sich quer durch alle Länder zieht, die Kotányi beliefert: Produkte des Wolkersdorfer Unternehmens finden sich in über 20 Ländern in Mittel- und Osteuropa in den Top-Marken, in Russland ist Kotányi sogar Marktführer. In über 32 Ländern sind Produkte des Wolkersdorfer Unternehmens weltweit zu finden.

Standort gewann deutlich an Attraktivität

Kotányi verlegte seine Firmenzentrale 1989 von Wien nach Wolkersdorf – damals ein wirtschaftliches Nirgendwo – und war einer der ersten großen Betriebe, die sich am Wolkersdorfer Stadtrand ansiedelten: „Vor 30 Jahren war die Infrastruktur hier mit der B 7 und der Schnellbahn alleine relativ wenig ausgebaut“, schmunzelt der Firmenchef: Heute liege der Standort am Schnittpunkt zweier Autobahnen: „Das hat uns schon sehr geholfen.“

In den Anfangsjahren in Wolkersdorf war es dem Familienunternehmen wichtig, dass mit dem Schnellbahnanschluss möglichst viele der Wiener Mitarbeiter mit dem Betrieb mitübersiedeln konnten. Mittlerweile kommen viele der Mitarbeiter aus dem Weinviertel.

Wie heimisch fühlt sich Erwin Kotányi in Wolkersdorf? „Schon sehr. Ich pendle zwar jeden Tag aus Wien heraus, aber wenn man über 30 Jahre hier ist, dann bekommt man einen ganz besonderen Bezug zur Region.“

Im März 2021 wurde mit der Errichtung eines neuen Logistikcenters auf 5.700 Quadratmetern für Fertigwaren für Österreich und ganz Europa begonnen: „Mit der Investition von sieben Mio. Euro stärken wir den Standort Wolkersdorf“, unterstreicht Kotányi. Wie viel Platz hat das Unternehmen noch am Standort? „Wir haben noch Flächen, wo wir zubauen können“, sagt der Geschäftsführer. Mit dem Logistikcenter sei man ohnehin schon in einen anderen Teil des Wirtschaftsparks Wolkersdorf ausgewichen: „Wir werden weiter von hier aus Europa bedienen.“

„Mit der Investition von sieben Mio. Euro stärken wir den Standort Wolkersdorf“

Was sind die nächsten Ziele? Strategisch die vorhandenen Märkte stärken und neue erschließen. Als Hoffnungsgebiete gelten hier Südamerika und Südost-Asien. Hier allerdings nicht mit dem vollen Sortiment, sondern mit den Einweg-Gewürzmühlen, die sich als innovativer Renner für das Unternehmen herausgestellt hatten: Heuer wurde der Markteintritt in Singapur und Malaysia geschafft, nächstes Jahr folgt Vietnam.

Stichwort 140 Jahre Kotányi: Coronabedingt fiel die Feier aus. Wird nachgefeiert? „Ich glaube nicht, dass man so etwas mit aller Gewalt nachfeiern muss - zumal wir nicht wissen, wie die Voraussetzungen nächstes Jahr sind“, wartet Kotányi da lieber auf das nächste Jubiläum.