Als der Kaffee im „Geier“ am Julius Bittner-Platz den Tisch der Gäste erreichte, schien für die Kunden alles so wie immer. Doch im Hintergrund ist im Kaffeehaus einiges anders abgelaufen als sonst: An drei Tagen der vergangenen Woche haben nämlich vier Praktikanten beim Geier die Führung am Standort Wolkersdorf übernommen. Bei einer Pressekonferenz gaben die Firmenchefs Erika Geier-Tschernig und Gerald Geier Einblick in das Projekt.

Nach vier Generationen Firmengeschichte stand hier die jüngste Generation im Mittelpunkt des betrieblichen Geschehens: Katja Hofinger, Anton Geier und David Vasic aus der Tourismusschule Wassermanngasse, sowie Katharina Helm aus der HLW Hollabrunn haben Dienstpläne, Bestellwesen und Arbeitsplanung näher und intensiver kennengelernt als sonst möglich. Firmenchef Gerald Geier hatte die Idee für das Lernprojekt, als er sich Gedanken machte, wie die Praktikanten in der Firma zusätzliche Praxiserfahrung mitnehmen könnten.

NOEN Die Bäckerei Geier wurde dieses Jahr von einer „Bewerbungsflut“ überrascht, da viele Schüler von der Stadthotellerie eine Absage erhielten: Erika Geier-Tschernig, Gerald Geier, Praktikanten und Geier-Mitarbeiter, Franz Fortacz und Marion Hofmann.

Nächstes Jahr soll das Projekt wiederholt werden und für alle Pflichtpraktikanten zugänglich sein: „Im kommenden Jahr können wir schon früher mit der Vorbereitung starten, wir werden noch mehr in die Tiefe gehen und auch Einblick in die Aufgaben unserer Führungskräfte, die mehrere Standorte leiten, geben“, stellt Chefin Erika Geier-Tschernig in Aussicht. Wer ein zweites Mal ein Praktikum bei Geier macht, der erhält zudem ein höheres Gehalt.

Schon dieses Jahr hat Geier neben den vier Praktikanten im Kurzprojekt noch weitere 15 Praktikanten aus den Bezirken Mistelbach, Gänserndorf und Korneuburg aufgenommen. Eine ungewöhnlich hohe Zahl, der Grund dafür liegt nicht zuletzt in der Coronakrise: Die kränkelnde Stadthotellerie hat vielen Bewerbern kurzfristig wieder abgesagt. Geier-Tschernig sprach von einer noch nie erlebten „Bewerbungsflut“.

Die Vertreter der beiden ausbildenden Schulen, Fachvorstand Franz Fortacz (Wassermanngasse) und Direktorin Marion Hofmann (HLW Hollabrunn), lobten das Geier-Projekt und fanden Gefallen daran, dass die Praktikanten neben wichtiger Praxiserfahrung auch Einblicke ins Management mitnehmen können. Von den Schülern selbst wurde die positive Atmosphäre im Kaffeehaus hervorgehoben, Katharina Helm war besonders begeistert von ihrem „ersten Trinkgeld in Scheinen“.