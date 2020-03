Wackelnde Steine sind im Waldviertel schon lange eine Attraktion, doch derzeit erobern wandernde Steine landesweit die Gemeinden. In Laa sind sie als „Stoaroas“ bekannt, in Wolkersdorf heißen die bemalten Gesteinsbrocken „WolkerStones“. Gesundheitspsychologin Astrid Mittermaier hat sie in der Region etabliert.

„Ich will nicht mehr warten, ich mach das selbst“, dachte sich Mittermaier, welche die Steine-Gruppen in Deutschland schon länger mitverfolgt hat. Sie wollte die Idee auch hierzulande etablieren und gründete daher im September 2019 die Facebook-Gruppe „WolkerStones“.

„Mir geht‘s um die Glücksvermehrung.“ Astrid Mittermaier, Gesundheitspsychologin

Wichtig ist ihr dabei, dass die „WolkerStones“ ein regionales Phänomen bleiben, wobei die bemalten Steine das Glück von Mensch zu Mensch tragen. Die „Stoaroas“ haben sich bereits in größeren Teilen Niederösterreichs ausgebreitet.

NOEN

Mittermaier hat schon seit ihrer Kindheit eine Beziehung zu den Steinen. Sie ist an einem See aufgewachsen und hat dort schöne Steine gesammelt, um diese dann ihrer Mutter für Eisgeld zu verkaufen. Heute verbindet Mittermaier ihre Erfahrungen aus der positiven Psychologie mit den Steinen: „Mir geht‘s um die Glücksvermehrung“, sagt sie. Ein „WolkerStone“ zaubere seinen Findern unweigerlich „einen Grinser ins Gesicht“.

Die bemalten Steine sollen in Wolkersdorf möglichst vielen Menschen Freude machen. Damit auch alle wissen, was es mit den Steinen auf sich hat, findet am Weltglückstag am 20. März vor dem Rathaus eine Aktion statt: Zahlreiche „WolkerStones“ werden als Smiley aufgelegt und können vor Ort bemalt werden.

Mittermaier ist sich jedenfalls sicher, dass unsere „Leistungsgesellschaft“ mehrere glücksbringende Projekte wie die „WolkerStones“ vertragen könnte. Sie denkt etwa an ein Café in Wien, wo Kunden im Voraus einen Kaffee für jene bezahlen können, die ihn sich nicht leisten können.