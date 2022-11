Die Tradition beim Volksfest aufleben lassen

In Wolkersdorf lässt sich am Ende der Weinlese eine ganz besondere Tradition entdecken: der „Hiata Bam“ wird gefällt. Dieser Baum, der ein wenig an den Maibaum erinnert, wird am Anfang der Lese aufgestellt und am Ende feierlich umgeschnitten.

Aus Traditionsgründen wird der Baum aber erst Anfang September am Hauptplatz in Wolkersdorf aufgestellt, obwohl die Lese heutzutage bereits oft im August beginnt. Die Tradition ist so selten und einzigartig, dass es sie nur ein paar Mal im Weinviertel gibt.

Vorigen Sonntag fanden sich Bürgermeister, Ortsmusik, die Hauerburschen und die Europäische Weinritterschaft zusammen, um die Feierlichkeiten gemeinsam zu begehen. Nach der heiligen Messe, in der Pfarrer Leopold Mathias den Jungwein segnete, ging es Richtung Hauptplatz. Zu Beginn spielte ein Ensemble der Ortsmusik Wolkersdorf ein paar traditionelle Stücke, während die Bevölkerung gespannt auf das Fällen des Baumes wartete. Das Warten wurde den Wolkersdorfern durch eine Kostprobe eines Jungweines versüßt. Nach ein paar einleitenden Worten von Bürgermeister Dominic Litzka war es auch schon so weit. Bernhard Novak und Niki Kovarovics, beides Mitglieder der Hauerburschen, durften mit vereinten Kräften den Baum umsägen.

Nachdem der Baum gefallen war, standen sowohl Europäische Weinritterschaft als auch die Hauerburschen für offene Fragen zur Verfügung. Unter anderem erklärten sie, dass vor vielen Jahren die sogenannten „Hiatabuam“ zum Bewachen des Weines eingesetzt wurden.

Diese hatten sogar eine Gerichtsbarkeit und durften deshalb Menschen, die versuchten Wein zu stehlen, bestrafen. Diese Funktion gibt es aber heutzutage nicht mehr. Allerdings können die Hütten, in denen diese Männer früher den Wein bewachten, teilweise noch heute gefunden werden. In Obersdorf, Wolkersdorf und Pillichsdorf stehen diese beispielsweise noch.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.