„Wolkersdorf ist eine lebendige Stadt“, betont Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP). Wichtig ist daher auch eine gut entwickelte Gastronomie, zumal der Wirtschaftspark Jahr für Jahr größer wird. Steindl ist deshalb froh, bestätigen zu können: „Insgesamt gibt es einen Aufschwung in der Gastronomie.“

Auch der Wolkersdorfer Wochenmarkt ist ein Glied in der Kette dieser Belebung. Er zieht Besucher an, welche dann auch das gastronomische Angebot der Gemeinde in Anspruch nehmen. Außerdem hilft er dabei, Wolkersdorf als „Einkaufszentrum“ zu etablieren.

„Die CitySchexx können der Gastronomie einen Kick nach vorne verschaffen!“ Anna Steindl, Bürgermeisterin (ÖVP)

Ein Ziel, das auch mit der Einführung der CitySchexx verfolgt wird, welche vergangenen Montag den Wolkersdorfern präsentiert wurden. Die Gutscheine binden Kaufkraft an die Region und können der Gastronomie zusätzlich einen „Kick nach vorne verschaffen“, wie Bürgermeisterin Steindl es zum Ausdruck bringt.

Das Wolkersdorfer Stadtzentrum ist gastronomisch mit der Bäckerei Geier, dem Stadtwirtshaus, sowie einigen Cafés und Heurigen jedenfalls gut versorgt. Mit der gastronomischen Entwicklung ist daher auch Gemeinderat Johannes Rinnhofer (ÖVP) zufrieden: „Vor ein paar Jahren war das Angebot noch zu klein, aber mittlerweile bewegen wir uns in eine gute Richtung.“ Dem stimmt vonseiten der Opposition auch Christian Schrefel zu.

Aber wie sieht es konkret im wachsenden Betriebsgebiet am Stadtrand aus? Hier hat vor einem Jahr das InCook – eine moderne und einfache Kantine – eröffnet. Geschäftsführerin Jaroslava Stulrajterova erklärt das Konzept: „Wir bieten den Mitarbeitern des Wirtschaftsparks ein schnelles, aber gutes Mittagessen.“

Die Kantine ist aber auch für Privatpersonen offen. Darüber hinaus bietet das InCook auch einen Lieferservice an: Rund 120 Mahlzeiten werden so täglich an Firmen in der Region ausgeliefert.

Wie ist Stulrajterova zu dem Standort im ecoplus-Park gekommen? Das Ganze habe sich zufällig entwickelt. Trotz eines schwierigen Anfangs bereut Stulrajterova die Entscheidung zur Selbstständigkeit aber nicht: „Es kommen immer mehr Leute, aber viele wissen noch nicht von uns. Daher müssen wir mehr Werbung schalten“, resümiert sie.