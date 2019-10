Brandeinsatz für die Feuerwehren der Region am 26. Oktober, gegen 18 Uhr in der Badgasse: "Laut Alarmierung drang Rauch aus dem Keller", berichtet ein Feuerwehr-Sprecher.

Bei Eintreffen des ersten Fahrzeuges der FF Wolkersdorf wurde festgestellt, dass die Stiege Nr. 6 in einem Wohnhauskomplex in der Badgasse stark verraucht war - der Brandherd wurde im Keller vermutet. "Sofort wurde eine Zubringerleitung vom Rüstlöschfahrzeug zur betroffenen Stiege verlegt, um in weiterer Folge mittels C-Hohlstrahlrohr die Brandbekämpfung vorzunehmen. Parallel wurde die Feuerwehr Obersdorf nachalarmiert, während Tank Wolkersdorf die Wasserversorgung von Rüstlösch Wolkersdorf sicherstellte", schildert der FF-Mann die taktischen Einsatzschritte..

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurden Unterabschnittsalarm ausgelöst. Das bedeutet, dass alle fünf Feuerwehren der Stadtgemeinde Wolkersdorf, nämlich Münichsthal, Obersdorf, Pfösing, Riedenthal und Wolkersdorf alarmiert werden. Außerdem wurde das Atemluftfahrzeug der Feuerwehr Gaweinstal zum Einsatz angefordert. Das Rote Kreuz sowie die Polizei Wolkersdorf wurden ebenfalls alarmiert.

Der erste Löschangriff zeigte schnell Erfolg, der Atemschutztrupp konnte das Feuer mittels Wärmebildkamera lokalisieren und rasch ablöschen. Es ergaben sich aber aufgrund der massiven Rauchentwicklung einige weitere Schwierigkeiten, die von den Einsatzkräften gemeistert werden mussten.

Es folgte ein massiver Einsatz von Druckbelüftern sowie von Be- und Entlüftungsgeräten, die Atemschutztrupps mussten sich bei der Umpositionierung der Druckbelüfter gegenseitig ablösten. Einige Atemschutztrupps gingen bis zu vier mal in den Einsatz, die Verrauchung war immens stark.

In der Zwischenzeit wurden die Bewohner der betroffenen Stiege mit warmen Getränken sowie etwas "Nervennahrung" versorgt. Dazu wurde rasch der Mülllraum ausgeräumt, es wurden behelfsmäßig Tische und Bänke gestellt.

Drei Wohnungen sind aufgrund von abgebrannten Abflussrohren vorerst nicht mehr bewohnbar, eine Wohnung war ohne Stromversorgung. Die Bewohner konnten anderweitig unterkommen.

Im Einsatz waren insgesamt 13 Fahrzeuge mit 82 Mitgliedern der Feuerwehren Wolkersdorf, Obersdorf, Riedenthal, Münichsthal, Pfösing und Gaweinstal, sowie das Rote Kreuz und die Polizei.