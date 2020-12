Auch wenn sich die meist jungen Grasshoppers-Vereinsmitglieder noch ein wenig in Geduld üben müssen, bevor sie ihr geliebtes Eishockey-Training wieder aufnehmen dürfen (Vereinssport laut aktueller Verordnungen noch untersagt): Die allgemeine Freude über die Eröffnung des Wolkersdorfer Eislaufplatzes zeigt sich in vielen positiven Reaktionen und Kommentaren in sozialen Medien und bei persönlichen Gesprächen.

„Die Infektionszahlen sind in Wolkersdorf während des Lockdowns extrem rasch gesunken!“ erklärt Bürgermeister Ing. Dominic Litzka. „Herzlichen Dank der Wolkersdorfer Bevölkerung für das Mittragen der Verordnungen und für ihre Disziplin! Sie haben entschieden dazu beigetragen, dass wir mit dem Saisonstart auf der Kunsteisbahn vor allem unseren Familien, Kindern und Jugendlichen wieder eine Erholungsmöglichkeit zur Verfügung stellen können.“

Gleichzeitig richtet der Bürgermeister einen nachdrücklichen Appell an alle Gäste der Einrichtung: „Bitte halten Sie die jeweils geltenden Schutzmaßnahmen unbedingt ein. Durch Ihr angemessenes Verhalten tragen Sie entscheidend dazu bei, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann.“

Öffnungszeiten, Eintrittspreise und die aktuellen Schutzverordnungen unter www.wolkersdorf.at!

Mit Ausnahme von Föhnstürmen oder vorweihnachtlichem Tauwetter steht der Saisoneröffnung am Wolkersdorfer Eislaufplatz aus heutiger Sicht somit nichts mehr im Weg...