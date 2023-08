Enzo Oreaster ist der schönste Cocker Spaniel

Gemeldet waren fünfundneunzig Spaniels der Rassen English Cocker Spaniels, English Springer Spaniels, Welsh Springer Spaniels, American Cocker Spaniels und ein Clumber Spaniel aus acht Ländern.

Begutachtet nach dem jeweiligen Rassestandard im Typ, Körperbau, Gangwerk, der Fellqualität und dem Wesen wurden die einzelnen Spanielrassen von zwei Rassespezialisten – den Formwertrichtern Elaine Thomas aus England und Stig Arne Kjellevold aus Norwegen. Best in Show wurde der sehr typvolle schwarze Englische Cocker Spaniel-Rüde „Enzo Oreaster“ mit seiner Besitzerin Silvie Vasilyova aus Tschechien, welcher vor allem in seiner tollen Bewegung bestach.

Richterin Elaine Thomas, Präsidentin des ÖJSpK Eveline Fink, Landesgruppen-Obfrau Katrin Eisen (Ausstellungsleitung), Richter Stig Arne Kjellevold. Foto: Jagdspanielklub Landesgruppe WienWU

Die Spanielrassen wurden ursprünglich für die Jagd als Stöberhunde gezüchtet und sind auch heutzutage bei Jägern noch sehr beliebt. Für eine effiziente Arbeit im Feld und Dickicht ist ein guter, harmonischer Körperbau, der eine effiziente Bewegung mit viel Raumgriff und Schub ermöglicht, von großer Wichtigkeit. Darauf und auf das freundliche, fröhliche Wesen der Spaniels wird bei den Begutachtungen besonders geachtet.