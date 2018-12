„So gemütlich werden Sie hier nicht mehr sitzen“, sagte Landtagsabgeordneter und Wirtschaftskammer-Vize Kurt Hackl zu den Mitarbeitern der Firma Metusan, die mit ihrer Weihnachtsfeier die neue Halle 5 eröffnete.

Denn noch vor Weihnachten wurden die 20 neuen Drehautomaten in der Halle aufgestellt. Im Jänner soll dann mit dem 2,5 Schicht-Betrieb begonnen werden. Die Halbschicht ergibt sich aus einer Geisterschicht, in der die Maschinen weitgehend alleine arbeiten. „In dieser Halle werden 60 bis 70.000 Drehteile täglich gefertigt werden. Das sind 20 Mio. Drehteile im Jahr“, weiß Firmenchef Johann Dvorak. Insgesamt investiert das Familienunternehmen sieben Mio. Euro, drei in das Gebäude und vier in die Drehautomaten.

Gebaut wurden 1.800 Quadratmeter Produktionsfläche und 80 Quadratmeter Büro, die in den nächsten zwei Jahren sukzessive fertiggestellt werden. „Ich hoffe, dass wir so geplant haben, dass das für die nächste Generation reicht“, bekräftigt Dworak.