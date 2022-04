Friedensgläser für Flüchtlingshilfe

Werbung

Die Volksschulkinder stellen viele Fragen zum Ukraine-Krieg und sind betroffen. Das Lehrer-Team fragte sich: „Wie kann die Schule zur Friedenserziehung beitragen und wie können wir helfen?“, beschreibt Pädagogin Margit Braun.

Die Idee entstand, ein Glas schön zu gestalten und mit Friedenswünschen zu füllen. „Die Kinder fertigten mit großem Eifer die Gläser an und verkauften diese gegen eine freiwillige Spende an Bekannte, Freunde, Familie, und Nachbarn“, erzählt Braun. Die so gesammelten 5.000 Euro wurden an die Flüchtlingshilfe Wolkersdorf übergeben. 50 Schutzsuchende – meist Frauen mit Kindern – leben derzeit in der Großgemeinde und sind in Privatquartieren untergebracht.

Dolmetscher werden gesucht

Die ukrainischen Kinder besuchen örtliche Bildungseinrichtungen: sechs die Volks-, 16 die Mittelschule und elf das Gymnasium. Die Flüchtlingshilfe Wolkersdorf unterstützt parteiunabhängig und überkonfessionell, vernetzt Quartiergeber mit der Stadtgemeinde, sucht nach Dolmetschern (wobei viele Flüchtlinge Englisch sprechen), hilft bei Arztbesuchen und Behördenwegen und pflegt Kontakte.

Braun erzählt, dass die ukrainischen Kinder und Jugendlichen von den Vereinen willkommen geheißen und in den Schulen gut integriert werden. „Sprachliche Barrieren sind natürlich vorhanden. Die Pädagogen sind motiviert, aber bräuchten ganz notwendig Unterstützung von zusätzlichen Pädagogen“, betont Braun.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.