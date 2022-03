Geplant: Parksheriffs für das Zentrum

In Wolkersdorf sollen künftig Parksheriffs die Einhaltung der 90 Minuten-Kurzparkzonen überwachen: „Mir ist bewusst, dass Parkraumkontrolle polarisieren und indirekt als Einschränkung empfunden werden wird“, sagt Bürgermeister Dominic Litzka (ÖVP): „Aber ich möchte in aller Klarheit sagen, dass sich strukturell nichts ändern oder verschlechtern wird.“

Die 90 Minuten-Kurzparkzone im Zentrum der Stadt gibt es schon lange. Das Problem ist, dass die Überschreitungen der Parkdauer nur selten kontrolliert werden, was dazu führt, dass von den rund 200 Parkplätzen im Zentrumsbereich nur wenige für Kunden und Gäste in der Gastronomie und in den Geschäften des Zentrums verfügbar sind.

Angedacht ist ein Modell, wie es in Mistelbach bereits praktiziert wird: Die Leistung wird über eine private Firma zugekauft, die sorgen dafür, dass die bereits verordneten und von den Kontrollen betroffenen Zonen laufend kontrolliert werden.

Normalerweise sei das Finden eines Parkplatzes kein großes Problem, beim Markt am Freitag, bei Veranstaltungen und am Samstagvormittag aber sehr wohl, sagt der Bürgermeister. Mit der Maßnahme wolle man Parkplätze für die Kunden und Besucher der Stadt wieder verfügbar machen: „Parkplätze sind ein begrenztes Gut“, sagt Litzka.

Wer länger parken will - Gäste in der Gastronomie beispielsweise - wird angehalten sein, Parkplätze außerhalb der Kurzparkzone zu nutzen. „Was wir im Zuge dieser Maßnahme auch machen werden, ist, dass wir ein Parkleitsystem einführen werden: „Wir müssen vorhandene Parkplätze sichtbarer machen“, sagt Litzka.

Die Überwachung der Kurzparkzone ist eine der angepeilten Maßnahmen, das Zentrum der Stadt wieder zu attraktivieren, eine mit den anderen Städten des Bezirks abgestimmte City-App und Zentrumsbelebungs-Projekte sollen folgen, eines davon ist im ehemaligen, derzeit leer stehenden Libro geplant.

Parkgarage als mittelfristiges Ziel

Und noch etwas gehört da dazu: Der Bau einer Tiefgarage im Zentrum. „Da ich davon ausgehe, dass ich noch eine Amtszeit anhänge, ist das ein Zukunftsprojekt, bei dem ich keine Nachteile erkennen kann“, sagt Litzka. Eine Tiefgarage würde alle Parkprobleme im Zentrum lösen, aber nur vernetzt mit den Themenbereichen Einkauf und Veranstaltungen und Pfarrsaal-Neu als Veranstaltungszentrum in der Innenstadt . Von diesem Projekt sei er schon lange ein Fan, sagt Litzka, es sei eine seiner ältesten Forderungen.

