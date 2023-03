Geschenke kaufen können als Motiv

Wenn Weihnachten vor der Tür steht, haben viele Menschen Probleme. Sie wollen ihre Liebsten beschenken, aber das Geld ist knapp. In so einer Situation fand sich ein 43-Jähriger wieder. Doch die wenigsten wählen - Gott sei Dank - den Weg des dreifachen Vaters. Im Dezember 2022 betrat der 43-Jährige den Penny-Markt in Wolkersdorf und beging einen Raub, bei dem er 610 Euro „brutto“ erbeutete. Netto waren es nur 560, weil der Arbeitslose einen 50-Euro-Schein auf der Flucht verlor.

Die Anklage von Staatsanwältin Daniela Temsch am Landesgericht Korneuburg lautete auf schweren Raub, da der Angeklagte ein 30 Zentimeter langes Messer verwendete, mit dem er den Kassierer (33) bedrohte. Deshalb wurde vor einem Schöffensenat verhandelt, bestehend aus zwei Laienrichtern und zwei Berufsrichterinnen. Den Vorsitz hatte Richterin Lydia Rada inne, als Beisitzerin entschied auch Richterin Monika Zbiral über die unmittelbare Zukunft des Mannes.

„Wie kommt’s dazu?“, lautete eine der ersten Fragen der Vorsitzenden an den 43-Jährigen. „Pure Verzweiflung“, bekam sie zu hören. Er sei in Geldproblemen gesteckt und habe Zahlungen offen gehabt. Mit seinen letzten 200 Euro versuchte er online, bei entsprechenden Spielportalen, seine Barschaft zu vergrößern. Wenig überraschend, war das der erste Teil einer miserablen Idee, und führte nicht zum gewünschten Erfolg.

„Sie reden sich das ein bisschen schön“

Also drohte Weihnachten ohne entsprechenden Baum und ohne Geschenke stattzufinden. Das, so die Aussage des Mannes unter Tränen, wollte er mit seiner Tat verhindern. „Sie tun sich gar ein bisserl leid“, versuchte Richterin Zbiral, die Perspektive wieder zurechtzurücken. Der 43-Jährige fand Worte der Entschuldigung gegenüber dem Kassier, aber insgesamt konnte man sich der Einschätzung der beisitzenden Richterin anschließen: „Sie reden sich das ein bisschen schön.“

Denn, dass der 33-jährige Kassier den Angriff relativ gut weggesteckt hat, ist Glück für diesen; macht den Versuch, mit einem Messer Geld zu erzwingen, aber nicht besser. Und auch in der Staatsanwältin fand der Angeklagte keine Freundin. Er sei schließlich nicht der Einzige ohne Geld und mit einem kranken zu versorgenden Kind, aber „nicht jeder greift zu diesem Mittel.“ Das hielt den Angeklagten nicht ab, sich vor dem Urteil noch einmal selbst zu bemitleiden: „Ich bin kurz davor, alles zu verlieren.“

Seine bisherige Unbescholtenheit und sein Geständnis verhalfen ihm immerhin „nur“ zu einem Fünftel des für diese Straftat vorgesehenen Strafrahmens. Mit drei Jahren Freiheitsstrafe, wobei er eines davon unbedingt zu verbüßen hat, glaubte der Schöffensenat die Tat ausreichend sanktioniert, da er „eine hohe Wahrscheinlichkeit“ sah, dass der Verurteilte in Zukunft Abstand von solchen Taten nimmt. Damit waren alle – rechtskräftig – zufrieden.

