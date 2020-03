Die Lebensräume von Wildbienen und Wespen sind in Siedlungsgebieten begrenzt. Doch die Tiere sind keineswegs nur störende Mitgeschöpfe, die stechen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Daher haben die Stadtgemeinde und das Gymnasium Wolkersdorf ein Projekt zum Erhalt und Ausbau der Lebensräume für Wildbienen und Wespen auf öffentlichen Flächen entwickelt. Beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ wurde Wolkersdorf dafür mit dem Brennnesselpreis 2019 und 17.800 Euro ausgezeichnet.

Biologielehrer Rudolf Rozanek wird das Projekt im Rahmen des Unterrichtes am Gymnasium betreuen. Er und seine Schüler werden dafür Flächen definieren und anschließend planen, wie die Flächen gepflegt und bearbeitet werden sollen. In der Umsetzungsphase werden beispielsweise Nisthilfen angebracht, bestimmte Saaten ausgebracht oder die Bodenverhältnisse für Wespen- und Bienenarten angepasst. Zudem werden die Vorgänge dokumentiert und Vorträge zu dem Projekt organisiert.

„Für meine Schule ist das ein absolutes Pilotprojekt und daher einzigartig.“Rudolf Rozanek, Biologielehrer AHS

Rozanek steht dem Vorhaben mit viel Motivation gegenüber: „Für meine Schule ist das in dem Umfang ein absolutes Pilotprojekt und daher einzigartig, es soll auch unseren neuen Ökologiezweig unterstützen (ab nächstem Schuljahr). In dieser Richtung soll noch mehr getan werden – es ist ein Gebot der Zeit!“ Für Bürgermeister Dominic Litzka ist der bewusstseinsbildende Charakter des Projektes wichtig, da somit zur Biodiversität in der Stadtgemeinde beigetragen wird.

Welche Erwartungen der Biologielehrer an das Projekt hat: Zum einen geht er davon aus, dass einige seltene Pflanzenarten in der Region entdeckt werden – im mehrbändigen Naturführer haben Rozanek und seine Schüler bereits viele hunderte Pflanzen und Tiere dokumentiert. Darüber hinaus erhofft sich der Biologielehrer eine Erfassung der Bienen- und Wespenbestände sowie eine Steigerung des Bewusstseins für die Natur.

Die für den Preis namensgebende Brennnessel wird im Rahmen des Projektes allerdings keine allzu große Rolle spielen: Ihre Blüten weisen nicht genug Nektar auf, um für Bienen eine Nahrungsquelle darzustellen. Dennoch sind auch die Pflanzen mit ihren „reizenden“ Nesselhaaren für einen vielfältigen Lebensraum von großer Bedeutung. Den Raupen vieler Schmetterlingsarten dienen die Gewächse als Nahrungsquelle. Zudem ist die Pflanze auch als Kraut, etwa für Tees wertvoll, und kann zu Brennnesselspinat verarbeitet werden.

Von einem „Unkraut“ kann bei der Brennnessel also nicht die Rede sein. Für Rozanek ist das Wort überhaupt äußerst unzutreffend, da diese Kräuter eine wichtige Rolle in der Natur erfüllen: „Kaum einer hat Ahnung, was diese Kräuter den lieben langen Tag so ‚tun‘, dass sie wichtig sind für so beliebte Lebewesen wie Bienen, aber auch für seltene Arten“, sagt der Lehrer.

Er regt daher zur vielfältigen, aber regionstypischen Bepflanzung im eigenen Garten an, um etwa Wildbienen und Wespen Raum zu geben. Gärten können so zu Brücken zwischen Biotopen werden.