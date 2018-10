Von 25. bis 28. Oktober findet unter dem Motto „eigene Sprache und Identität“ zum zweiten Mal das viertägige Fest Gosh!art im Pfarrzentrum statt.

Das Programm: Dialektmusik und kreative Sprache werden den Besuchern von den Künstlern „goschert“ dargeboten. Unter den Künstlern sind etwa der aus dem ORF bekannte Peter Klien, Voodoo Jürgens und Maria Bill.

Richard Pleil, Organisator und Gemeinderat der Liste MIT:uns, erzählt was die Idee hinter der Veranstaltung ist. Es sollte ein vielfältiges und ungewöhnliches Format geschaffen werden: „Einerseits wird durch den Festival-Charakter Bewegung, Vielfalt und Begegnung ermöglicht. Andererseits wird durch die inhaltliche Ausrichtung die eigene (Weinviertler) Sprache und Identität in den Mittelpunkt gestellt, aber auch gleichzeitig ein Blick über den Tellerrand auf andere sprachliche Ausdrucksformen zugelassen“, so Pleil.

Nach dem Wegfall des ArtEvents und des Kultursommers wird somit auch eine Lücke in der Wolkersdorfer Kulturlandschaft gefüllt. Allerdings war das zu Beginn nicht leicht: „Die Besucher waren im ersten Jahr anfangs sehr zögerlich. Umso schöner ist jedoch, dass jene, die einmal da waren und den ‚Spirit‘ erlebt haben, restlos begeistert waren und dann am nächsten Tag spontan gleich wieder gekommen sind.“

Warum Pleil sich für die Kultur in Wolkersdorf einsetzt? „Das möchte ich mit einem Zitat von Maria Bill beantworten: ‚Musik ist für mich das stärkste Ausdrucksmittel für alle Emotionen und Konzerte retten meinem Glück das Leben.‘“