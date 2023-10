Gosh!art: Kafka und wie sich ein Rasenmäher fühlt

Der Auftakt des Gosh!art-Festivals hätte abwechslungsreicher nicht sein können. Neben Kultururgestein Otto Lechner trat Christof Spörk mit seinem neuen Musikkabarett auf und den jungen und frischen Abschluss machte das Duo „Wiener Blond“ zusammen mit dem Original Wiener Salon-Ensemble.

Am Donnerstag fand der Auftakt des Festivals im Kultursaal Obersdorf statt, da der eigentliche Veranstaltungsort, das Pfarrheim in Wolkersdorf, zurzeit saniert wird. Doch obwohl dieses Jahr alles ein wenig anders war, konnten sich die Besuchermassen am Premierenabend sehen lassen. Durch den Abend führte Bernd Semrad, der zu Beginn gleich den ersten Act vorstellte: Otto Lechner.

Wer sich vorab nicht über den Künstler informiert hatte, der mit Ziehharmonika und Sonnenbrille auf die Bühne kam, hätte sich wohl eher volkstümliche Musik und witzige Anekdoten erwartet. Doch ganz im Gegenteil: Otto Lechner erzählte Geschichten von Franz Kafka, die, wer sie kennt, oft auch ein wenig düster sein können. Die spannenden Stellen untermalte er mit seiner Ziehharmonika und mit seinen künstlerischen Pausen fesselte er die Besucherinnen und Besucher.

Otto Lechner erzählt Geschichten von Franz Kafka und untermalte diese mit seiner Ziehharmonika. Foto: Marlena Schilling

Wie fühlt sich eigentlich ein Rasenroboter?

Nach der Pause ging es sofort mit einem ganz anderen Genre weiter. Christof Spörk und sein Schlagzeuger Alberto (alias Johannes Schwarzenberger) lockerten die Stimmung mit ihrem Kabarett „Dahaam“ nicht nur auf, sondern versetzten das Publikum zusätzlich an manchen Stellen in schallendes Gelächter. Auch mitgesungen wurde fleißig. Über Themen wie das Sudern, L17, Choleriker, China und Datenschutz.

Das Highlight bot ein Lied, das aus Sicht eines Rasenmähroboters geschrieben war. Bewaffnet mit einer elektrischen Zahnbürste und einer Trommel formte Alberto den Rasenmäher, Christof Spörk sang dabei über die Gefühle des Roboters. Das Kabarett überzeugte vor allem durch seine Aktualität und mit neuen Themen, die man aus anderen Kabaretts noch nicht kennt.

Wiener Blond überzeugte mit Wiener Schmäh

Den Schlussact bildete das Duo „Wiener Blond“ die, wie es der Name bereits verrät, aus Wien angereist kamen. Zusammen mit dem Original Wiener Salon-Ensemble bildete es eine außergewöhnliche sowie aber auch eine perfekte Kombination. Das Duo, bestehend aus Sebastian Radon und Verena Doublier, sang gemeinsam über Schluckauf, den Spritzwein und abschließend über spanische Radieschen. Vor allem durch ihr junges Auftreten brachten die beiden frischen Wind in den Abend und brachten mit ihren Texten das Publikum zum Lachen.

Mehr zum Festival unter: https://fest-goshart.at/