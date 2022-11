Größtes Weinlager: „Kapazitäten fast erreicht“

„Die heurige Lese war zwar nicht so gut wie die vom letzten Jahr, aber man kann sich nicht beschweren“, verrät Winzergenossenschaft-Geschäftsführer Leopold Vock. Der trockene Juli habe den Winzern zu schaffen gemacht, aber im Großen und Ganzen sind sowohl Qualität als auch Quantität gut ausgefallen. Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „So lange es nicht so schlimm wie 2014 war, sind wir glücklich. Das war ein absolutes Katastrophenjahr.“

Der Genossenschaftskeller in Wolkersdorf ist nicht nur der größte im ganzen Weinviertel, er ist vom Volumen auch der größte in ganz Österreich. Mit 60 Millionen Liter Kapazität, davon etwa 10 Millionen Liter Wein, übertrifft er alle anderen Genossenschaften im Land. Die restlichen 50 Millionen Liter werden für das Lagern von Fruchtsaft- und Zuckerindustrie gebraucht. Doch was macht eine Winzergenossenschaft überhaupt? Winzer von klein bis groß können ihre Weintrauben nach der Lese zur Genossenschaft bringen. Diese müssen sie im Vorhinein anmelden und die versprochene Menge auch wirklich liefern.

Anschließend werden die Trauben gerebelt, gepresst und im neuen Vergärungslager vergoren. Dieses wurde mit einer Investition von 3,7 Millionen Euro 2021 erbaut. Ist der Wein fertig, wird er mit großen Tankautos nach ganz Österreich verteilt. Die größten Abnehmer sind etwa Lenz Moser, Wegenstein und viele weitere private Kunden.

„Am Anfang wurde die Idee einer Winzergenossenschaft ziemlich belächelt“, erzählt Vock. Bevor die Kellerei schließlich 2002 gekauft wurde, vermietete die Raiffeisenbank den Genossenschaftskeller. Nach dem Kauf wuchs die Genossenschaft immer weiter und beschäftigt zurzeit acht Mitarbeiter. „Man kann sagen, dass es jedes Jahr mehr Wein wird. Nur lange kann das nicht mehr so weitergehen weil wir bald unsere Kapazität erreicht haben“, so Vock.

Im Trend sind derzeit übrigens vegane Weine und Aromasorten wie Blütenmuskateller.

