Hitzehölle: 52,1 Grad am Parkplatz

„Aus persönlichem Ärger über die regionale Oberflächengestaltung habe ich mir eine Infrarotkamera ausgeborgt und bin an einem der heißesten Tage des Jahres zu einer schweißtreibenden Radrunde durch Wolkersdorf aufgebrochen“, erzählt der Wolkersdorfer Vinzent Klaus.

Er betreibt eine private Wetterstation in Wolkersdorf und radelte die größten versiegelten Flächen im Stadtgebiet ab. 49 Grad maß er dabei auf der Park and Ride-Anlage beim Bahnhof Wolkersdorf.

Das war aber nur der dritthöchste Wert, den der Wolkersdorfer an diesem Tag maß: Der Billa-Parkplatz in der Hofgartenstraße kam auf 50,5 Grad und wurde nur noch vom Parkplatz beim Spar am Julius-Bittner-Platz geschlagen: 52,1 Grad waren an diesem Tag unschlagbar.

„Ich habe hier auch die Lufttemperatur im Schatten gemessen“, sagt Klaus: Die lag am versiegelten Parkplatz um zwei Grad über dem bei seiner Wetterstation gemessenen Wert. „Es ist mir ein Rätsel, wie so ein Projekt im Jahr 2020 noch genehmigt werden konnte“, schüttelt er angesichts der Asphaltwüste den Kopf.

Auch die Grünen klagen über das Problem der unbegrünten Parkplätze. „Gemeinden können nur zusehen“, so Helga Krismer, Sprecherin der Grünen im Landtag. Politisch haben die Handelsriesen freie Hand und so kommt es immer häufiger zu Bodenfraß, Bodenversiegelung und in Folge zu enormer Hitze.

Auch Wolkersdorfs Umwelt-Stadtrat Christian Schrefel sieht Handlungsbedarf: „Es wäre wichtig, Landesgesetze festzulegen, die solche derartigen Zubauten verhindern würden.“ Außerdem weist er daraufhin, dass neue Baupläne, die weder Überdachung, Beschattung oder Begrünung vorsehen, so nicht mehr genehmigt werden dürfen.

Der Parkplatz als Backofen

