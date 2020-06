Mit den Worten „schwer krebskrank“ würde Forstmeister Hubert Schöfberger den Gesundheitszustand des Hochleithenwaldes beschreiben, wäre der Wald ein Mensch. Festgestellt wurde der „katastrophal schlechte Zustand“ bereits 1995 in einer Eichenschadinventur des Verbandes der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe. „Mittlerweile hat sich nichts geändert“, sagt Schöfberger. Der Zustand des Waldes habe sich eher noch verschlechtert.

Das zeigt sich daran, wie sich die Baumbestände im Wald verändert haben: Der Anteil der wertvollen Weißeichen lag 1986 bei 60 Prozent, heute ist er unter 20 Prozent gesunken. Die Eschen sind in jungen Jahren aufgrund des Pilzbefalles so gut wie ausgestorben. Ein ähnliches Schicksal ist den Ulmen bereits ab den 60er-Jahren widerfahren. Heute sind sie vereinzelt zu finden, sterben jedoch schnell wieder ab. Und auch der Kiefernbestand im Hochleithenwald geht gegen Null. Schöfbergers Ziel, die Bäume bis ins hohe Alter zu pflegen (bei den Eichen sind 200 Jahre erstrebenswert), damit sie Holz in höchster Qualität liefern, wird damit geradezu unerreichbar. Die alten Bäume mit großer Krone sind Belastungen nämlich besonders stark ausgesetzt.

„Es fällt nicht auf, dass wir jedes Jahr 2.000 bis 3.000 absterbende Stämme hinaus nehmen müssen.“ Hubert Schöfberger, Forstmeister

„Irgendwann wird es diese Art von Wald nicht mehr geben“, ist sich der Forstmeister daher sicher. Er denkt dabei im Zeitraum der Jahrhunderte, geht es allerdings so weiter wie bisher, wird der Hochleithenwald im Laufe der Generationen zur Buschlandschaft mit vereinzelten Stämmen degradieren. Eine Hauptursache dafür sind die Schadstoffe in der Luft. Altbekannt ist laut Schöfberger zudem das Problem der Trockenlegungen ehemaliger Feuchtflächen rund um Rußbach und Weidenbach. Der letzte Sargnagel sind für viele Bäume zunehmende Hitze- und Trockenperioden, wie auch in diesem Frühjahr.

Verwundert ist er daher, dass das Interesse am Wald seitens der Schulen äußerst gering ist, vor 40 Jahren sei es noch sehr hoch gewesen. Allgemein hat Schöfberger zudem den Eindruck, dass das Verständnis seiner Mitmenschen für die natürlichen Zusammenhänge im Wald schlechter wird. Auf den ersten Blick sieht der Wald zwar jeden Sommer Grün aus, doch im Innern verändert er sich stark: „Es fällt nicht auf, dass wir jedes Jahr 2.000 bis 3.000 absterbende Stämme hinaus nehmen müssen“, erklärt Schöfberger.

Forstmeister Hubert Schöfberger pflegt seit 40 Jahren den Hochleithenwald, kann jedoch leider wenig Positives über dessen Gesundheitszustand berichten.

Der Forstmeister sieht den Wald jedoch als wichtigen Klimaschützer. Er wandelt nicht nur Kohlendioxid in Sauerstoff um, sondern wirkt als lokaler Klimaregulator, da er über die Blätter der Bäume Feuchtigkeit verteilt. Das Wasser in der Luft kann sich im Nebel als Niederschlag äußern oder lokale Gewitter anziehen. Das weiß Schöfberger aus den Aufzeichnungen: „Ab den 60er Jahren ist der Niederschlag im Hochleithenwald um 70 Millimeter gesunken.“ Damals war er noch von ausgedehnten Feuchtflächen umgeben.

Langsam fließenden Gewässern in der Nähe des Waldes wären daher dringend notwendig, doch Ackerflächen müssten dazu wieder rückgebaut werden. Wenn Niederschlagsmengen dadurch ansteigen, könnte langfristig allerdings auch die Landwirtschaft profitieren. Diese Beiträge des Waldes sind aber leicht übersehbar, doch von sehr großem Wert: Eine gesunde Vogelwelt im Wald bedeutet zum Beispiel weniger Schädlinge. Forstmeister Schöfberger ist stolz, seit 40 Jahren keine Chemie im Wald einzusetzen, und sieht sich in den Resultaten seiner Arbeit bestätigt: Probleme mit Schädlingen hat er bei seinen jungen Eichen nämlich keine.