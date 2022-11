„Im weißen Rössl“ im Weinviertler

Eigentlich hätte es heißen müssen: „Im weißen Rössl in Wolkersdorf“. Denn die Wolkersdorfer Theatergruppe „Theater im Wirtshaussaal“ brachte das weiße Rössl mit ihrer neuen Inszenierung der Operette ins Weinviertel.

Die Kultoperette aus den 30er-Jahren spielt eigentlich am Wolfgangsee im Salzkammergut und behandelt unter anderem die komplizierte Beziehung zwischen Oberkellner Leopold und Rösslwirtin Josepha. Diese ist in Rechtsanwalt Dr. Siedler verliebt und weist Oberkellner Leo immer wieder zurück. Als dann auch noch Fabrikant Wilhelm Giesecke, auf Drängen seiner Tochter Ottilie, im weißen Rössl ankommt, nimmt das Chaos seinen Lauf.

Dieser hat gerade erst einen Prozess gegen Erzkonkurrenten Sülzheimer verloren und ist dementsprechend schlecht aufgelegt. Sülzheimer sendet seinen Sohn Siegesmund, welcher sich in das lispelnde Klärchen verliebt. Das schüchterne Mädchen, gespielt von Carina Wiesinger, erntete durch ihre liebevolle und lustige Art besonders viele Lacher vom Publikum.

Obwohl Josepha Leopold gekündigt hat, muss sie ihn aufgrund eines Besuchs von Kaiser Franz Joseph wieder einstellen. Im Laufe des Stückes entwickeln sich drei Liebesbeziehungen, welche am Ende glücklich und zufrieden singend über die Bühne tanzen. Die Theatergruppe hat sowohl Bühnenbild, Regie und Produktion selbst in die Hand genommen und auch die bekannten Lieder wie „Es muss was Wunderbares sein“, „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“ oder „Mein Liebeslied muss ein Walzer sein“ sangen die Schauspieler ohne Probleme.

Begleitet wurde das Stück durch ein Orchester, bestehend aus Streichern, Schlagwerk und Musikschuldirektor Alexander Blach-Marius am Klavier. Die Operette ist noch bis Ende November zu sehen. Karten unter 0676 9259784 oder 0676 5636537 oder an der Abendkassa im Pfarrzentrum.

