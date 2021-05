Ausnahmezustand, Konflikte und Misstrauen haben sich seit einem Jahr im gesellschaftlichen Leben breit-gemacht. Doch der Wunsch zu spielen ist daran nicht zugrunde gegangen: Auf Facebook fragten die Wolkersdorfer wiederholt nach der Eröffnung des Spielplatzes im Schlosspark.

Die Stadtgemeinde antwortete im Internet zuletzt mit einem Beitrag und wies darauf hin, dass das angepflanzte Gras noch nicht begehbar ist. „Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, hieß es im Beitrag der Stadtgemeinde.

Doch wann eröffnet der Spielplatz nun? „Ich rechne damit, in Kürze zu öffnen“, sagt Bürgermeister Dominic Litzka (Team/Volkspartei). Da er selbst Vater ist, kann er die Emotionalität des Themas gut nachvollziehen. Zudem sieht Litzka den Spielplatz als wichtigen Ort der sozialen Kontakte. Er geht davon aus, dass Sozialkontakte, mit dem Voranschreiten im Rahmen der Pandemie, mehr und mehr in der Vordergrund rücken werden.

Der Spielplatz im Schlosspark ist Teil der Spielplatz-Offensive der Stadtgemeinde: 100.000 Euro wurden in den Platz investiert. Litzkas Team wird als nächstes Projekt den Spielplatz Obersdorf in Angriff nehmen. Der Zeitraum für die Erneuerung wird so gewählt, dass der Spielplatz in den Sommermonaten genutzt werden kann.