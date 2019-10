Insolvente Fertinger GmbH: Sanierungsplan angenommen .

Der Sanierungsplan für den Autozulieferer Rupert Fertinger GmbH mit Sitz in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) in Niederösterreich ist am Freitagvormittag am Landesgericht Korneuburg von den Gläubigern angenommen worden.