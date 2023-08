Kein Eltern-Taxi mehr bis vor die Tür beim Gymnasium

Ab Schulbeginn wird beim Wolkersdorfer Gymnasium der nicht nötige Verkehr mit Hilfe eines Scherengitters gesperrt werden. Gültig wird die Sperrung circa 20 bis 30 Minuten vor Schulbeginn und zu Mittag, wenn die meisten Kinder aus haben. Anrainer werden weiterhin ausfahren und Lehrer zufahren können. Jedoch die Eltern können ihre Kinder ab diesem Jahr nicht mehr bis vor die Tür führen, sondern in sogenannten „Kiss and Ride“-Stellen abliefern. Dadurch soll unter anderem das ständige Parken am Platz der Generationen verhindert werden.

Die drei „Kiss and Ride“-Stellen befinden sich unter anderem am Kindergartenweg und dem Boindlfeld. Die Kinder haben von diesem Punkten ungefähr noch 70 bis 100 Meter bis zur Schule zu gehen. Dadurch sollen die anderen Kinder, welche zu Fuß und mit dem Rad kommen, weniger durch Autos gefährdet werden. Ein ähnliches System gibt es bereits bei der Volksschule Wolkersdorf.

Die Schulstraße ist Teil des Mobilitätskonzepts und schon längere Zeit geplant gewesen. Wegen einer Wohnungsbaustelle in der Nähe der Schule verzögerte sich jedoch die Verwirklichung. Auch Schüler des Gymnasiums haben nach den Semesterferien eine Petition für die Schulstraße gestartet.

„Mich freut es als Mobilitätsstadtrat, dass diese neue Maßnahme zum Nachdenken anregt, ob es nötig ist mit dem Auto zu fahren“, erklärt Mobilitätsstadtrat Christian Schrefel seine Zustimmung zu dem Projekt. Die Schulstraße soll es attraktiver machen, mehr mit dem Rad zu fahren und zu Fuß zu kommen.