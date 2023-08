Heidi Strobl Wolkersdorf: Kochen mit der Foodbloggerin

Einkaufen und kochen mit Foodbloggerin Heidi Strobl: Beim Crowodfunding-Projekt für das RuWi-CD-Projekt gab es diese Aktion für besondere Spender. Foto: Michael Pfabigan

M it einer Expertin am Wolkersdorfer Wochenmarkt einkaufen und das Ganze auch gleich gemeinsam verkochen: Das war eines der Goodies, die man für die finanzielle Unterstützung des Crowdfunding-Projektes für die RuWi-Musical-CD ab einer gewissen Unterstützungshöhe ergattern konnte. Am 25. August wurde das jetzt eingelöst.