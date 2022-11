Körperverletzung gegen Ex-Freundin

Ob er am 19. Februar dieses Jahres „sinngemäß“ zu seiner Exfreundin (20) in Wolkersdorf gesagt haben soll „Manchmal könnt ich dir eine reinhauen“, wollte Richter Manfred Hohenecker am Landesgericht Korneuburg von einem 25-Jährigen wissen.

Er habe das „nicht so gesagt“, war die Antwort, woraufhin ihm der Richter den Unterschied zwischen „sinngemäß“ und „wörtlich“ erklärte. „Haben ‘S irgendwas mit ,einehauen‘ g’sagt“, versuchte er es ein weiters Mal. Ergebnis: „Möglich.“

Richter Manfred Hohenecker. Foto: Pfeiffer

Zu dem Vorwurf, er habe die 20-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung am 19. Februar am Daumen verletzt, zeigte er sich geständig und erkannte sogar 200 Euro Schmerzensgeld an. Dann blieb nur noch der Vorwurf zu klären, ob er sich an diesem Tag gewaltsam Zutritt zu der Wohnung seiner Ex-Freundin verschafft und somit Hausfriedensbruch begangen hat.

Zu diesem Punkt wurde die 20-Jährige bereits am ersten Verhandlungstag befragt, die aussagte, eine Bekannte (23), die bei dem Vorfall dabei war, habe die Tür zugemacht, durch die sich der 25-Jährige gezwängt haben soll. Verifiziert konnte das damals nicht werden, da die wichtigste Zeugin - unentschuldigt - fehlte. Am zweiten Prozesstag erschien sie mit Polizeieskorte und konnte befragt werden.

Bei der 23-Jährigen war es nun so, dass die 20-Jährige die Tür geschlossen haben soll. Somit standen sich diese Aussagen diametral entgegen, was dem 25-Jährigen einen Freispruch in diesem Punkt einbrachte. Die Drohung, die die 23-Jährige auch nicht gehört haben will, stufte der Richter als „situative und milieubedingte Unmutsäußerung“ ein, womit er auch in diesem Punkt freigesprochen wurde.

Blieb die Körperverletzung, die ihm eine sechsmonatige unbedingte Haftstrafe eintrug. „Bedingte gibt’s keine mehr bei fünf Vorstrafen“, so Hohenecker.

