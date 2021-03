Wolkersdorf: Konzerte im Outback-TV .

Mitte März, April und Mai 2021 streamt der Jugendtreff Outback „freshe“ Konzertbeiträge dreier regionaler Bands. "You and the whose armies", Llonia" und die "Jogginghosengang" kamen im Februar im Wolkersdorfer Jugendtreff einen Tag lang für die Filmaufnahmen zusammen. Die Live-Auftritte und Kurzinterviews werden nun auf facebook.com/outbackwolkersdorf und youtube (outback tv) veröffentlicht.