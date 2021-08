Jetzt ist schon wieder was passiert, möchte man angesichts eines 24-jährigen Wolkersdorfers mit Wolf Haas sagen, der erst am 22. Juni dieses Jahres am Landesgericht Korneuburg von Richter Manfred Hohenecker verurteilt wurde. In der Verhandlung wurde er zu acht Monaten unbedingter Haft verurteilt, weil er am 10. Mai an einer Tankstelle in Wolkersdorf einen Polizisten, der privat unterwegs war, gefährlich bedroht hatte.

Sechs Tage nach Verurteilung weiterer Zwischenfall

Die aktuelle Anklage von Staatsanwalt Stefan Dunkl bezog sich auf einen Vorfall, der sich nur sechs Tage nach seiner Verurteilung, am 28. Juni, in der Wohnung der Familie des jungen Mannes abspielte: Geschrei und ein Notruf der psychisch kranken Schwester des 24-Jährigen, hatten an diesem Tag gegen 19 Uhr die Polizei alarmiert. Er sei wegen der – aus seiner Sicht – zu Unrecht erfolgten Verurteilung – „etwas emotional drauf“ gewesen, als er drei Polizisten die Wohnungstüre öffnete.

Mutter nimmt Sohn in Schutz

Während er sein Verhalten als kooperativ schilderte, seien die Beamten sofort auf ihn zugesprungen und hätten ihn gewürgt, woraufhin er versucht habe, die Polizisten wegzustoßen. Drohungen gegen die Exekutiv-Beamten habe er keine ausgestoßen. Seine 57-jährige Mutter, die bei diesem Vorfall dabei war, verglich bei ihrer Zeugenaussage in Albanisch den Auftritt der Polizisten mit der Brutalität, die George Floyd am 25. Mai 2020 im amerikanischen Minneapolis das Leben kostete.

Polizei schildert Vorfall anders

„Er ist schwarz geworden im Gesicht“ und die Polizisten hätten ihren Sohn in den Bauch geschlagen und natürlich habe er sich dagegen gewehrt. Von einem Notruf wusste sie nichts: „Es gab keine Auseinandersetzung.“ Die damals im Einsatz befindlichen Beamten schilderten einen anderen Ablauf: Der Angeklagte sei unmittelbar, nachdem er die Tür geöffnet habe, aggressiv geworden und die Polizisten hätten nicht einmal Zeit gehabt, ihm zu sagen, warum sie überhaupt hier sind.

Stattdessen habe sich, in der Enge des Eingangsbereichs der Wohnung und des Ganges im Haus, ein Gerangel entwickelt, bei dem der 24-jährige ehemalige Security-Mitarbeiter geschimpft habe. Verteidiger Nikolaus Rast, dessen Kanzlei den jungen Mann bereits im Juni vertreten hatte, war bemüht, die Aussagen der Beamten auf Widersprüche abzuklopfen, mit mäßigem Erfolg.

Um eine vollständige Sicht auf den Sachverhalt zu haben, vertagte Richter Martin Gall-Vanek die Verhandlung auf den 23. September. Zum Prozess wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt konnte nämlich sowohl der Vater des Angeklagten, der an diesem Tag während des Vorfalls nach Hause kam, als auch der fünfte im Einsatz befindliche Beamte, ein Chefinspektor, nicht erscheinen.