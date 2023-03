Kotányi spendet dem Sozialfonds

1000 Euro aus den Erlösen spendete das Unternehmen nun an den Sozial- und Familienfonds der Stadtgemeinde Wolkersdorf.

Geschäftsführer Erwin Kotányi unterstreicht damit auch das soziale Engagement des österreichischen Gewürz-Marktführers mit Sitz im Wolkersdorfer Wirtschaftspark. Bürgermeister Dominic Litzka dankte herzlich für diese Spende.

Seitens der Stadtgemeinde Wolkersdorf wurde ein Fonds für unvorhergesehene Notfälle gegründet. In diesem Sozial- und Familienfonds werden Schenkungen an die Stadtgemeinde Wolkersdorf verwaltet. Gemäß den Fondssatzungen werden diese Mittel für die Unterstützung von in Not geratenen Menschen mit Hauptwohnsitz in Wolkersdorf vergeben.

