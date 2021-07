Leichter Wind weht durch das Zelt, „fliegen uns die Noten eh nicht weg“, fragen sich die Musiker. Auf der Bühne am Wolkersdorfer Hauptplatz stehen am Donnerstagabend Lokalmatador Martin Neid, Cellistin Martina Meis und Komponist Alexander Blach-Marius. Kabarett und Musik erwarten die Besucher des Babü.

Der Künstler, Anwalt im Ruhestand, geht weniger geplant ans Werk als Gastgeber Hannes Schwarzenberger: Martin Neid kündigte zwei Wochen vor dem Auftritt ein neues Thema an. Er lässt das Kabarett passieren, zwängt es nicht in ein enges Korsett der Planung. Der Abend verläuft umso lebendiger.

Mit dem Musikstück „Stimmen“ und den Worten „es widerspricht der Würde des Menschen, sich vorzubereiten“, beginnt das Kabarett. Neid hat das Programm seines Auftrittes geändert, da ihm nichts eingefallen ist, wie er dem Publikum verrät. Also bietet er der versammelten Menge eine künstlerische Mischung: Die Schuld der alten weißen Männer, Sprache, Fußball, Neids neues Buch und die digitale Welt sind die Teile des Auftrittes. In den Zugaben kommen die jüdischen Witze an die Reihe.

Cellistin Martina Meis und Alexander Blach-Marius am Piano spielen nicht nur zwischen den Worten des Anwalts: Dieser fordert die beiden dazu auf, ihn musikalisch zu ermahnen, sollte er im Humor in die politische Unkorrektheit abgleiten.

Fast kam es dazu, als Neid zum Thema Sprache von einer Verhandlung am Landesgericht Korneuburg erzählte: Ein Roma musste vor Gericht, eine Politikerin wollte den Prozess beobachten, da dem Richter schon so manch unkorrekter Ausdruck entglitten sei. Schnell kam alles anders: „I bin a Zigeuna“, antwortete der Angeklagte auf des Richters, mit Bedacht gewählten, Worte.