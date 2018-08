„Beim Kochen hat mich genervt, dass so viel Müll anfällt“, erklärt Gym-Professorin Gabriele Fabikan. So kam es, dass sie sich vor eineinhalb Jahren zum Selbstversuch entschloss: Unter der Devise „zerowaste“, deren Name für sich selbst spricht, versucht sie so wenig Müll wie möglich zu hinterlassen.

„Wie viel brauche ich wirklich?“

Und das erfolgreich: „Supermärkte sind für mich mittlerweile kein Thema mehr, da dort fast alles verpackt ist. Joghurt und Milch kaufe ich im Glas, Putzmittel kann ich in Wolkersdorf im Ladenraum nachfüllen lassen“, erklärt Fabikan. Zentrale Fragen sind bei „zerowaste“ einerseits „Was ist möglich?“ und andererseits „Wie viel brauche ich wirklich?“. „Ich habe bemerkt, dass ich gar nicht so viele Dinge haben muss. Mir reichen insgesamt fünf Putzmittel statt Unmengen verschiedener.“

„Ich möchte nicht missionieren, sondern ausprobieren. Jeder soll so viel machen, wie er möchte.“Gabriele Fabikan, Lehrerin am Gymnasium

Ein Problem ist jedoch, dass es in der Umgebung oft am Angebot an verpackungsarmen Produkten mangelt. „In Wolkersdorf haben die Hofläden gefehlt. Der Umschwung ist dann vor drei Jahren mit dem Bauernmarkt passiert“, berichtet Fabikan. Sie ist aber überzeugt, dass es auch die Aufgabe der Käufer ist, diese Entwicklung herbeizuführen: „Ich denke, dass Konsumenten eine Macht haben.“

Die Gym-Professorin unterstreicht außerdem, dass jeder einen Beitrag leisten kann. Trotzdem will sie niemandem ihren Lebensstil aufzwingen: „Ich möchte nicht missionieren, sondern ausprobieren. Jeder soll so viel machen, wie er möchte.“

Für „zerowaste“-Experten hat sie einen Tipp: „Man kann auch Seife selber machen“, so Fabikan. Sie hat dies schon mehrmals gemacht und es funktioniert gut. Zudem weiß man bei der selbst gemachten Seife genau, was darin ist. Überhaupt ist das Selbermachen jener Aspekt an „zerowaste“, der Fabikan die größte Freude bereitet.

Wunsch nach „Unverpacktladen“

Für die Zukunft wünscht sich Fabikan in Wolkersdorf einen „Unverpacktladen“. Außerdem betreibt die Lehrerin einen Blog zu dem Thema (www.zerowastewodo.org/ und lädt Interessierte dazu ein, auf dem Blog mitzuschreiben. Jeder könne aufgrund seiner Erfahrungen und Interessen, verschiedenes Wissen einbringen – eine Gruppe kann mehr erreichen, als jeder allein, ist Fabikan überzeugt. Da China zudem keinen Plastikmüll aus Europa mehr annimmt, ist sie sicher, dass das Thema Müll ins kollektive Bewusstsein gerückt gehört.