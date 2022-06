Lebensbeichte vor Gericht

Werbung

Seine Drogensucht hatte einen 37-jährigen gelernten Koch soweit gebracht, dass er in einem extra angemieteten Haus in der Region um Wolkersdorf versucht hat, das Gift für seinen Konsum selbst herzustellen.

Damit war zwar schon am 12. Jänner vergangenen Jahres nach einer Hausdurchsuchung Schluss, bei der unter anderem 32 Cannabis-Pflanzen sichergestellt wurden, aber erst nach einem längeren Auslandsaufenthalt in Mexiko konnte der 37-Jährige am 4. März diesen Jahres – wieder in Österreich – festgenommen werden.

Was die Ermittler, inklusive Staatsanwältin Barbara Raninger, dann erwartete, war nicht weniger als eine „Lebensbeichte“. Auch vor dem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg wollte er sich seine Drogenvergangenheit von der Seele reden. Gute Voraussetzungen für Verteidiger Josef Phillip Bischof, das Beste für seinen Mandanten herauszuholen.

Außerdem stellte dieser sich bei seinen Chemie-Experimenten als nicht besonders geschickt heraus. Knapp die Hälfte seiner Versuche sei unbrauchbar gewesen. Den Reinheitsgrad, den er bei gelungener Herstellung erreichte, könne er nicht mehr sagen, „aber besser als Straßenqualität.“

„Haben Sie sich‘s dann auch gegeben?“, wollte der vorsitzende Richter Martin Gall-Vanek von dem 37-Jährigen wissen. „Ja“, die klare Antwort. In der Zeit habe er ein paar Mal in der Woche Amphetamin konsumiert. Seine „Lebensbeichte“ umfasste aber auch die Anstrengung eine stationäre Therapie zu machen, die er – laut einem Dokument, das Bischof vorlegte – auch antreten könnte.

Knapp eineinhalb Stunden dauerte die Verhandlung und genauso lange brauchte der Schöffensenat bis er zu einem Urteil kam. Das fiel, angesichts einer früheren Verurteilung wegen der gleichen Delikte, erstaunlich mild aus: 16 Monate Freiheitsstrafe – allerdings im Unterschied zur ersten Verurteilung unbedingt.

