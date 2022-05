Lernen mit der Schnecke: Musical feiert Premiere

Werbung

Seit 28. April zieht de Schnecke RuWi durch die Region und sucht ihren Schatz: Insgesamt 45 Kinder aus der Region stehen beim Musical „RuWi – kleine Schnecke auf großer Schatzsuche“ auf der Bühne. Jetzt war für das erste Viertelfestival-Projekt Premiere, in den nächsten Wochen bis in den Herbst wird das Musical durch alle Gemeinden der Region um Wolkersdorf ziehen. Die ersten Vorstellungen im Wolkersdorfer Pfarrsaal waren ausverkauft.

Die Besten auf der Bühne: Sophie Siquans als Regionsschnecke RuWi, Amelie Sladky als Tigerkatze und Nils Gross als Spatz Gustl. Er begleitete die Schnecke auf ihrer Reise durch alle Gemeinden der Region und stellte die Orte mit seinen Gstanzeln vor, die Story von Barbara Wittmann, Erfinderin der Regionsschnecke RuWi ist voll von Informationen über Region, Tierwelt und Weinviertel und deshalb manchmal etwas informations-lastig, was aber auch so gewollt ist, gesteht Wittmann. Schließlich steht RuWi ja auch für ruhig und Wissen. Komponiert wurde das Musical von Alexander Blach-Marius.

Für die Bühnenumsetzung mit den teils sehr jungen Schauspielern, sie kommen teilweise aus den Kindergärten der Region, sorgte Steffi Neid mit ihrer Erfahrung als Bühnenspiel mit Kindern. Es gibt übrigens drei Besetzungen - je nach Region - für das Musical, somit sind 165 Kinder in das Projekt eingebunden. Geprobt wird seit September in Kleingruppen, Corona konnte das Musical nicht stoppen. Insgesamt sind 21 Aufführungen in den Gemeinden der Region um Wolkersdorf geplant. Derzeit laufen Gespräche, ob die jungen Musicalstars auch über die Grenzen hinaus aktiv werden sollen.

