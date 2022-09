Mahnung kam zeitgleich mit der Rechnung

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Gestern war eine Mahnung gemeinsam mit der dazugehörigen Rechnung in der Post. Rechnungsdatum noch aus dem Juli“, ärgert sich ein Wolkersdorfer. In manchen Teilen der Stadt dürfte es derzeit wieder Probleme mit der Postzustellung geben.

Die kommt phasenweise gar nicht und wenn, dann gleich gesammelt: Eine Wolkersdorferin hätte auf ihre CT-Befunde gewartet. Gekommen sind sie nicht, aber nach vier Wochen wurden sie als „unzustellbar“ an das CT-Institut retourniert. Andere Wolkersdorfer warten auf Unterlagen von Versicherungen: Urgenzen bei der Hotline bringen nichts, in einem Fall kam ein Rückruf nach eineinhalb Wochen: Das liege an den vielen Personalausfällen, teilte man dem Postkunden mit.

Viele Wolkersdorfer würden sich gerne wegen ihrer Post bei der Postverteilbasis in Wolkersdorf direkt erkundigen - nur es gibt keine direkte Telefonnummer für die Basis. Vermutlich, um die Mitarbeiter dort zu schützen: Sie sollen verteilen und nicht telefonieren.

„In der Zeit vom 25. Juli bis 19. August waren im Stadtgebiet Wolkersdorf drei von vier Rayons von ständigen Mitarbeitern besetzt. Die Zustellausfälle konnte durch Rotation der Mitarbeiter großteils, leider nicht komplett, abgefedert werden“, sagt Post-Sprecher Michael Homola.

Die Personalausfälle resultierten aus erhöhten und nicht vorhersehbaren Krankenständen während der Urlaubszeit. Covid-19 Erkrankungen waren nicht dabei, heißt es von der Post. „Seit 22. August wird ganz Wolkersdorf wieder wie gewohnt durch unsere Stammzusteller versorgt, die erforderliche Zustellqualität ist wieder gewährleistet“, ist sich Homola sicher.

