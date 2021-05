Nun hat er seine Vorschläge dem zuständigen Stadtrat Josef Siebenhandl (Ausschussvorsitz Infrastruktur & Friedhöfe) und Bürgermeister Dominic Litzka präsentiert.

Mit welchen Ansätzen ging Künstler Manfred H. Bauch an das Projekt? "Als mit Licht und Schatten spielende Raumskulptur stehen die zwei steinernen Objekte in Bezug zur speziellen Situation des Ortes", sagt Bauch: "Sie werden ergänzt durch die Formen ihrer einzeln verschobenen Urnenboxen, deren Funktion klar und schnörkellos ablesbar ist. Wand und Stele basieren auf der Idee eines rationellen Systems: mit möglichst geringem Materialaufwand soll durch das Verschieben der Kammern ein Maximum an Hohlraum erzeugt werden."

Weiter: Ist die Größe der Kammern in ihrem Inneren der Bewahrung unterschiedlich großer Urnen verpflichtet, so steht ihr Äußeres den individuellen Bedürfnissen ihrer Mieter zur Verfügung. "Im Gegensatz zu den statischen Elementen der Baukörper aus einheitlichem und massivem Steinmaterial, bestehen die Verschlussplatten der Kammern aus unterschiedlichen Marmoren oder Graniten", sagt Manfred H. Bauch.

Die Abstellflächen bieten genügend Platz für mitgebrachte Blumen, Grablichter und andere Schmuckgegenstände.