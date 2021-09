Zwei Projekte aus dem Masterplan nehmen bereits konkrete Formen an: Mit der Pfarre Wolkersdorf wurde am 23. September eine Vereinbarung zum Umbau und zur Nutzung des Pfarrzentrums getroffen. In Sachen Stadtkernbelebung werden erste Ideen mit der New Design Universität St. Pölten ausgearbeitet.

Studierende waren vom 13. bis zum 16. September im Rahmen einer Summer School-Veranstaltung nach Wolkersdorf eingeladen. Sie sollten spartenübergreifend vielfältige und kreative Ansätze für die Umgestaltung des „ehemaligen Libro“ in der Hauptstraße 16 entwickeln.

Dominic Litzka, Bürgermeister

Dort wird mit dem „City Center Wolkersdorf“ ein modernes Einkaufs- und Kommunikationszentrum entstehen. Es wird als dreijähriges Pilotprojekt, mit Start im Frühjahr 2022, umgesetzt. Im „Alten Libro“ sollen junge Unternehmerinnen mit frischen Ideen die Möglichkeit erhalten, ihre Produkte in einem monatlich abwechselnden Popup-Store oder in fix anzumietenden Store Boxes zu präsentieren.

„Ziel ist es, über das ‚City Center Wolkersdorf‘ Unternehmer ins Zentrum von Wolkersdorf zu holen und in Folge, wenn ihr Platzbedarf größer wird, einzuladen, die weiteren Leerflächen zu füllen und natürlich die Besucherfrequenz in der Hauptstraße zu steigern“, erklärt der Leiter der Task-Force „Zentrumsbelebung“ Landtagsabgeordneter Kurt Hackl.

Beleuchtung für die Weihnachtszeit

Das erste Maßnahmenpaket zur Zentrumsbelebung umfasst auch die Gestaltung einer multifunktionalen (Weihnachts-)Beleuchtung für die Hauptstraße und die Wiener Straße. Die Beleuchtung ist vorwiegend für die Weihnachtszeit gedacht, soll aber auch Einsatzmöglichkeiten bei verschiedensten Gelegenheiten und Festen im Jahreskreis bieten.

Als 3. Standbein wird im City Center, in Kooperation mit der ecoplus, eine „eco Lounge“ geschaffen. Ziel dabei ist, den ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf und das wirtschaftliche Stadtzentrum enger miteinander zu vernetzen. ecoplus und Riz up werden diese Lounge für diesbezügliche Maßnahmen nutzen.

„Noch im Oktober 2021 werden die Ergebnisse der ‚Summerschool‘ den Mitgliedern der Task Force Zentrumsbelebung präsentiert und danach diskutiert“, freut sich Bürgermeister Litzka.