Mehr Platz für die Bahn-Pendler

Das war dringend notwendig: Mit 21. Februar wurden die 70 neuen, provisorischen Park&Ride-Stellplätze beim Bahnhof für die Pendler frei gegeben.

Mit der Errichtung von zusätzlich 70 Kfz-Stellplätzen stehen in Wolkersdorf ab sofort insgesamt rund 925 Pkw-Stellplätze den Pendlern zur Verfügung. Die Anlage war schon vor der Einführung des flächendeckenden Parkpickerls in Wien knallvoll. Zur Erhöhung des Parkplatzangebotes beim Bahnhof Wolkersdorf wurde auf einem Grundstück der ÖBB, südöstlich der bestehenden Abstellflächen, die bestehende Park & Ride-Anlage erweitert. Die Zufahrt erfolgt über die bestehende Aufschließungsstraße. Die Anlage ist mit einem Zaun abgesichert, in den Abend- und Nachtstunden sorgt eine Beleuchtung für mehr Sicherheit.

Gebaut wurden die neuen Parkplätze von den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Wolkersdorf, die Arbeiten begannen am 10. Jänner.

