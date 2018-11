Die Justizwachebeamten schützen den jungen Erwachsenen vor den Kameraleuten und schirmen ihn mit ihren Körpern ab.

In einem mit Schülern vollbesetztem Gerichtssaal beginnt der Prozess gegen jenen 18-Jährigen, der ein Massaker am Bundesschulzenrum Mistelbach geplant und am 9. Mai dieses Jahres einen Schuss auf einen Schüler abgefeuert hat.

Im Frühjahr 2018 habe der 18-Jähriger aus der Region Wolkersdorf begonnen, führt Staatsanwalt Fridrich Köhl in seinem Anklagevortrag aus, ein gesteigertes Interesse an Schussattentaten in Schulen (wie der Amoklauf an der Columbine High School in den USA) zu entwickeln. Seine Gedanken zu diesem Thema und seine daraus abgeleiteten Planungen habe er schriftlich in einem Heft, das er als „Journal des Wrathkeeper“ bezeichnete, niedergeschrieben.

Der Weinviertler habe eine Parallele zwischen den Amokläufen in Amerika und ihm selbst hergestellt und der Gedanke, er könne das Gleiche machen, habe sich letztlich festgesetzt. Zunächst sei der Weinviertler darangegangen, sich eine ähnliche Ausrüstung zu beschaffen wie seine Vorbilder die Amokläufer Eric Harris und Dylan Kalebold. Ebenso wie diese Täter habe er sich entschlossen, eine Schrotflinte zu kaufen. „Er machte sich im Internet schlau und erstand am 3. Mai in einem Waffengeschäft in Deutsch-Wagram legal eine einläufige Schrotflinte der Marke Baikal samt 25 Schrotpatronen um 195 Euro. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Abkühlphase) konnte er die Waffe nicht sofort mitnehmen, sondern erst am 8. Mai abholen“, fasst der Ankläger die Planung und Bemühungen des Angeklagten vor der Bluttat zusammen.

Was er mit der Waffe vorhatte, sagt der Ankläger, habe der 18-Jährige in seinem Tagebuch ausgiebig beschrieben: „Ich werde jeden Schüler der FW/BAKIP Mistelbach erschießen! ... - Schule stürmen – jeden erschießen – Spaß haben!“, und er legte als vorläufiges Datum für „Doomsday“ (Jüngstes Gericht) den 11. Mai fest.

Am 9. Mai 2018 führt der Staatasanwalt aus, habe der Wehrmann dienstfrei gehabt und sich spontan entschlossen, den Amoklauf an der Schule Mistelbach, wo er ein Semester unglücklich Schüler war, durchzuführen.

„Ich bekennte mich schuldigt“, sagt der 18-Jährige vor den Geschworenen. Er wirkt ruhig und gefasst. Was damals in ihm vorgegangen ist, könne er nicht mehr sagen: Ich bin heute selbst entsetzt, wenn ich lese was ich in mein Tagebuch geschrieben habe“, beteuert er.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die zerlegte Schrotflinte in eine Tragetasche gepackt, sei er nach Mistelbach gefahren und gegen 13.40 bei der Schule angekommen. Am Parkplatz habe er die Waffe zusammengebaut und sich, den Schuleingang im Auge, auf die Lauer gelegt. Aus einer Entfernung von etwa 21 bis 24 Metern habe er dann auf einen Burschen, der vom Eingang in Richtung Bahnstation ging, gezielt und einen Schuss abgefeuert. Wegen einer Ladehemmung habe er die Waffe dann weggeworfen und sei geflüchtet.

„Am Abend habe ich mich dann der Polizei gestellt“, erzählt er leise.

19-jähriges Opfer wurde schwer verletzt

Das Opfer, ein 19-jähriger Schüler wurde von mehr als drei Dutzend Schrotkugeln im Durchmesser von jeweils rund 2,4 mm in der rechten Gesichtshälfte, der rechten Schulter und in der Nackenregion, dem rechten Ober- und Unterarm sowie der rechten seitlichen Brust- und Bauchwand sowie an der Streckseite des linken Zeigefingers getroffen. Schwer verletzt schleppte sich das Opfer in das Schulgebäude, wo es Hilfe fand. Der Schüler wurde schwer verletzt und es geht ihm heute noch nicht gut, wie die Opfervertreterin anführt und bittet, dass das Opfer nicht durch die Medien gezerrt werde. Sie beantragt den Ausschluss der Öffentlichkeit während der Opferbefragung. Dem Antrag wird stattgegeben.

Amokschütze zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig

Verängstigt und verschüchtert und viel jünger wirkend habe sich der 18-Jährige im Gespräch nach der Tat präsentiert, führt die Sachverständige für Psychiatrie und Neurologie Gabriele Wörtgötter in ihrem Gutachten aus. Der 18-Jährige habe keine Geisteskrankheit höheren Grades, leide aber an eine kombinierten Persönlichkeitsstörung. Zum Tatzeitpunkt sei er zurechnungsfähig gewesen.

Der Weinviertler habe sich in den letzten Jahren zunehmend zurückgezogen, sich ausgegrenzt, ungeliebt, unverstanden und nicht akzeptiert gefühlt. Daraus haben sich laut der Sachverständigen Hass-, Rache- und Gewaltfantasien entwickelt, deren Endpunkt die Mehrfachtötungen und letztendlich die Selbsttötung hätten darstellen sollen.

Sie hält eine Anstaltseinweisung mit Therapiemaßnahmen für unbedingt erforderlich, da ein hohes Risiko bestehe, dass der 18-Jährige erneut äquivalente Delikte bis hin zu solchen mit schweren Folgen (Tötungen und Mehrfachtötungen) begehen könnte.