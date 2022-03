Dicker Rauch bei Hitze und frühem Morgen

„Habt‘s noch was vor oder haben wir open end?“, fragte Richterin Margit Krammer die beiden Justizwachebeamten, die den Kläger von der Justizanstalt Korneuburg, wo er in Untersuchungshaft sitzt, zum Bezirksgericht Mistelbach begleiten mussten: Er hatte Impugnationsklage erhoben, nachdem ihn sein Nachbar mit sechs Strafanträgen eingedeckt hatte, mit denen er gezwungen werden sollte, sich an ein Unterlassungsurteil aus dem Jahr 2013 zu halten.

Denn der 56-jährige Kläger soll immer wieder den Ofen im Keller seines Rohbaus mit ungeeigneten Materialien befeuern und die Nachbarschaft mit „ätzend oder nach Plastik riechenden“ Rauch einnebeln. Seit Juni 2019 hat der Nachbar in sechs Strafanträgen über 30 Verstöße gesammelt und meist auch mit Videos dokumentiert.

Geheizt wurde zu durchaus originellen Zeitpunkten: Einmal um 5.25 Uhr, einmal bei Außentemperaturen jenseits der 32-Grad-Marke. Die meisten dokumentierten Rauchzeichen soll er in den Monaten Mai und Juni gesetzt haben. Warum, wollte die Richterin wissen: „In meinem Keller ist es kühler. Und ich gehe dorthin, damit mich mein Nachbar nicht beobachten kann“, sagte der 56-Jährige: „Ich habe Angst, dass ich heimlich fotografiert werde, im Keller kann mich keiner beobachten.“

Die beiden Nachbarn sind sich in der Vergangenheit schon mehrmals auch wegen anderer Streitigkeiten bei Gericht begegnet. Die Richterin quittierte die Unschuldslammdarstellung mit: „Ich kenne die Situation.“ Womit er heize? Palettenholz und Bauholz, bei dem er immer Nägel und Plastikteile entferne. Ob er feuchtes Holz verbrenne? „Blödsinn“, ist der Kläger empört.

Er müsse ja lüften, weil seine Hausmauern feucht seien, weil der Nachbar diese unter Wasser setzt, erzählt der in diesem Fall eingeräucherte Angeklagte (62): Immer, wenn dann der massive Rauch aus dem Rauchfang des Nachbarn komme, schließe er die Fenster, mache ein Foto und schaue auf der Straße, ob noch aus anderen Rauchfängen ebenfalls Rauch aufsteige. In einem früheren Verfahren war das die Verteidigungsline des Nachbarn gewesen, dass der Rauch ja von woanders kommen könne.

Einmal sei die Rauchentwicklung sogar so stark gewesen, dass die Rauchmelder, die er in seinem Dachboden montiert hat, angeschlagen hatten, erzählte der 62-jährige Nachbar. Er ist überzeugt, dass da im Ofen des Nachbarn nicht nur Palettenholz, sondern auch die Pressspan-Blöcke (Plastikgeruch) und frischer Holzschnitt verschwinden. Letzteres glauben er und seine Frau beobachtet zu haben, als der Nachbar bei Stauden in seinem Garten Stücke geschnitten habe, kurz darauf habe es wieder massive Rauchentwicklung gegeben.

Kein chemisches Gutachten für die Asche

Als Zeugen geladen waren drei Rauchfangkehrer, ihre Expertise weitgehend übereinstimmend: Der Ofen im Keller des Rohbaubesitzers sei nicht mehr neu, aber technisch in Ordnung, im Rauchfang habe es keine Pechbildung - sie entsteht bei unsachgemäßer Verbrennung - gegeben, der Russ sei schön staubig gewesen. Hinweise, ob beschichtetes Material verbrannt worden war, hätten sie nicht gefunden. Ob das im Aschen- oder Verbrennungsraum noch nachweisbar sein könnte, da waren sie sich nicht einig, der Hausbesitzer verzichtete aber auf ein chemisches Gutachten.

„Sind Sie zu einer außergerichtlichen Einigung bereit?“, fragte der Anwalt des mutmaßlichen Rauchentwicklers. „Das hab ich ihnen schon 20 Mal angeboten und es ist Nüsse rausgekommen“, quittierte es Richterin Krammer.

Der Anwalt hatte erst wenige Verhandlungen in der Causa durchgemacht. Das Urteil ergeht schriftlich.

