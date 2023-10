Mit der Rikscha auf ein Eis: PBZ-Bewohner freuen sich über Ausflüge

Bereits vor einiger Zeit wurde in der Stadtgemeinde Wolkersdorf eine E-Rikscha angeschafft. Diese stellt die Gemeinde den Bewohnern des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) in Wolkersdorf kostenlos zur Verfügung. Die Aktion kommt gut an. Vor allem über die Sommermonate wurde dieses Angebot von den Bewohnern begeistert und mehrmals wöchentlich genutzt.

Der Akku hält für etwa 75 Kilometer und alle Mitfahrenden sind in der Rikscha durch die Verwendung von Drei-Punkt-Gurten gesichert. Zusätzlich verfügt die Rikscha über modernste Bremsanlagen und ist mit allen notwendigen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet.

Ausflüge einmal anders: Wiederholung gewünscht!

Vor allem im Sommer wurde sie für Ausflüge im Stadtbereich, Fahrten zu Apotheken, Ärzten, Geschäften und vor allem in den Eissalon genützt. So konnten Plätze in Wolkersdorf besichtigt werden, die mit dem Rollstuhl schwer erreichbar sind. Für die Bewohner waren die Ausfahrten „eine Abkühlung“, „gute Unterhaltung mit viel Spaß“, „aufbauend“, „leiwaund“, „eine gelungene Überraschung“ - und sie wünschen sich eine Wiederholung.

Ein Bewohner des PBZ beschrieb den Ausflug mit folgenden Worten: „Wir haum so a Hetz ghobt und die Leith ham uns gewunken. Mei, so scheee.“ Zivildiener, ehrenamtliche Mitarbeiter, Angehörige und PBZ-Mitarbeitende fuhren bei den Ausflügen die Rikscha. „Wir versuchen, unseren Bewohnern Abwechslung zu bieten. Mit den Rikscha-Ausfahrten waren alle mittendrin im geschäftigen Treiben Wolkersdorfs und alle, die das Angebot genutzt haben, hatten ein besonderes Erlebnis“, hebt der Kaufmännische Direktor des PBZ, Andreas Strobl, hervor.