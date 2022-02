Mutter geschlagen, getreten und bespuckt

„Ihre Mutter hat ihnen lange Jahre die Stange gehalten, irgendwann wurde der Leidensdruck dann zu groß“, sagte Richterin Lydia Rada: Sie verurteilte am Landesgericht Korneuburg einen Wolkersdorfer zu 20 Monaten Haft, weil er seine Mutter zumindest von Juni bis September 2021 regelmäßig getreten, geschlagen und bespuckt haben soll. „Fortgesetzte Gewaltausübung“, nennen das die Juristen.

Eskaliert war die Lage am 6. September: Die Mutter war mit dem Bruder des Beschuldigten beim Arzt, als sie zurückgekommen seien, habe sich die Mutter in den Hof des elterlichen Hauses gesetzt. Plötzlich habe sie angefangen zu schreien, ein in der Nachbarschaft wohnender Pfarrer habe die Polizei und den bereits nach Hause gefahrenen Bruder gerufen.

Aufmerksamkeit durch Spucken

Was war Auslöser der Schreie? „Ich hab mit ihr geredet, sie hat nicht reagiert, also hab ich sie angespuckt. Plötzlich hat sie begonnen zu schreien“, gab der Wolkersdorfer zu Protokoll: „Das hat sie öfters gemacht, aber die Polizei ist nie gekommen.“

Während die Mutter bei der Polizei angab, mehrmals pro Woche vom Sohn gegen das Schienbein getreten, bespuckt und ins Gesicht geschlagen worden zu sein, gibt der Sohn nur das Spucken zu: „Das war die einzige Möglichkeit, Aufmerksamkeit bei ihr zu bekommen“, sagte der Sohn auf die Frage der Richterin, ob anspucken der richtige Umgang mit seiner Mutter sei.

Als Beweis, dass es keine Schläge und Tritte gab, führte er fehlende Verletzungen ins Treffen. Allerdings wurde am Tag nach der Anzeige ein 10 mal 13 Zentimeter großer blauer Fleck am Oberschenkel der Frau dokumentiert.

Warum solle die Mutter die Vorwürfe erfinden, wollte die Richterin wissen? Der Angeklagte führte ein Alkoholproblem an, sein Bruder widersprach: „Wir sind im Weinviertel. Sie trinkt zum Mittagessen einen Gespritzten und ein Achterl.“ Alkoholprobleme habe die 80-Jährige keine.

Eltern wollten, dass Sohn auszieht

Angespannt war das Verhältnis im gemeinsamen Haushalt seit langem: 2012 hatten die Eltern und Geschwister den Angeklagten schriftlich aufgefordert, auszuziehen und einen eigenen Haushalt zu gründen, der beruft sich auf sein Wohnrecht, denn sein Haus ist seit Jahren ein Rohbau und wird nicht fertig.

Er habe sich im Haus breitgemacht, weiß der Bruder, in letzter Zeit habe er auch Wohnzimmer und Esszimmer in Beschlag genommen, die Mutter habe in letzter Zeit verhärmt gewirkt.

Der psychologische Gutachter, er hatte den Angeklagten schon vor zwei Jahren in einem Prozess „rund um Pädophilie und sadistischer Handlungen“ begutachtet, hielt die Vorwürfe für möglich: „Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeitsprüfung der Aussagen der Mutter.“ Den Angeklagten attestierte er eine „Neigung zu polytroper Kriminalität: Wenn er wen nicht mag, dann haben wir Stalking, Sachbeschädigung.“ Alles ungünstige Voraussetzungen, wie der Gutachter fand.

Bei dem Verfahren vor zwei Jahren war der Angeklagte zu 24 Monaten Haft und einer Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher, beides bedingt, verurteilt worden. Insgesamt hat der Wolkersdorfer sieben Verurteilungen am Kerbholz.

Richterin Lydia Rada konnte keine Anzeichen finden, dass die Mutter gelogen hatte und verurteilte den Wolkersdorfer zu 20 Monaten unbedingt. Da damit auch die früheren, bedingt nachgesehenen Strafen wieder aktiv werden, muss der Wolkersdorfer jetzt für 40 Monate hinter Gitter, vier Monate hatte er schon in U-Haft verbracht. Zudem wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert.

Der Wolkersdorfer erbat Bedenkzeit, wobei damit gerechnet wird, dass der prozessfreudige 56-Jährige Berufung einlegen wird.

