Nach Überfall auf Lebensmittelgeschäft: Fahndungfotos veröffentlicht

Ein Mann hatte am 22.12.2022 einen Angestellten des Geschäfts mit einem etwa 20 Zentimeter langen Messer bedroht und Geld aus der Kassenlade entnommen. Der Unbekannte flüchtete, verletzt wurde niemand. Der Angestellte erlitt aber laut Polizeiangaben einen Schock. Wir hatten berichtet:

Hinweise erbeten Überfall auf Lebensmittelgeschäft in Wolkersdorf

Nun wurden Bilder des Manns veröffentlicht (siehe oben). Er wird beschrieben als ca. 1,80 m groß, "heller Typ" und schlank. Auffällig war sein Kinnbart, er hatte eine blaue Jeanshose sowie eine graue Kapuzenjacke mit Brusttasche links an. Dazu trug er eine schwarze Haube und graue Schuhe. "Der unbekannte Täter sprach während des Überfalls kein Wort", so die Exekutive in ihrer Aussendung am Donnerstagvormittag.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wolkersdorf, Telefonnummer 059133-3278, erbeten.

