Lange hat es nicht gedauert: Nachdem die Stadtgemeinde am 2. Oktober ihre Suche nach einem neuen Wirten für das Gasthaus „s’Obersdorfer“ gestartet hat, konnte in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche bereits die Neuverpachtung beschlossen werden. Patrick Lentavitsch wird im Februar den Betrieb aufnehmen. Zur Zeit ist er stellvertretender Küchenchef im Philigrano in Wien.

Für das Obersdorfer Ortszentrum ist mit der Verpachtung ein wichtiger Schritt erreicht, denn das Gasthaus in der Hauptstraße ist neben dem Kindergarten und dem Festsaal ein wichtiger Fixpunkt. Seit November 2017 kochte Andreas Steiner aus dem Schweizerhaus hier. Diesen Sommer hat er aber den Betrieb eingestellt, da sein Cateringkonzept nicht aufging.

Bürgermeister Dominic Litzka (Team Wolkersdorf) konnte jedoch schnell einen neuen Pachtvertrag ausverhandeln: Es meldeten sich fünf Bewerber bei der Gemeinde, Koch Patrick Lentavitsch war am überzeugendsten und bekam mit einer monatlichen Pacht von 1.700 Euro den Zuschlag.

Lentavtisch hat schon früh eine Begeisterung für sein Handwerk entwickelt. „Das Kochvirus wurde mir von meiner Großmutter in die Wiege gelegt“, sagt er. Um in der Region gut Fuß zu fassen, hat sich der Koch entschieden, Lebensmittel im näheren Umkreis einzukaufen und auf die Saisonalität zu achten. Auch Obersdorfer Weine sollen sich auf seiner Karte wiederfinden. Für den Neustart des Obersdorfer Gasthauses bringt Lentavitsch zudem eine wichtige Erfahrung mit: Er war schon beim Philigrano von Beginn an einbezogen.