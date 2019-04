Die Reformregierung steht bereit, aber die ÖVP könnte ihr noch einen Strich durch die Rechnung ziehen. Einem politischen Insider zufolge spielt diese nämlich mit dem Gedanken ihre 13 Mandate nicht anzunehmen, das würde eine Neuwahl der Neuwahl bewirken. Bürgermeisterin Anna Steindl bestätigt auf Anfrage: „Das Thema Neuwahlen wurde an uns herangetragen“.

Als Grund nennt sie, dass viele Wolkersdorfer entrüstet seien, weil der Wählerwille durch die Vierer-Koalition nicht respektiert wird. Steindl selbst beschrieb eine Koalition mit drei oder vier Parteien vor der Wahl im Interview mit der NÖN mit den Worten „italienische Verhältnisse“. Die Bürgermeisterin stellt außerdem klar, dass Oppositionspolitik für sie keine Alternative ist. „Steindl geht nicht in die Opposition“, sagt die Noch-Bürgermeisterin zur NÖN.

Bevor die ÖVP die Notbremse ziehen könnte, versuchen ihre Mitglieder aber erst noch Druck bei der Landes- und Bundesführung aufzubauen. So schickte etwa Gemeinderätin Sarah Ritzerow im Namen von 217 Wolkersdorfern einen Brief aus, der unter anderem an Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner adressiert ist. Darin wird verurteilt, dass die ÖVP-Landespartei mit dem Zulassen einer zweiten Volkspartei einen Präzedenzfall schafft, der „weitreichende Konsequenzen haben wird.“

Dominic Litzka: "Wir wollen arbeiten"

Für Dominic Litzka (Team Wolkersdorf) steht bisweilen fest: „Wir wollen arbeiten“. Was eventuell sein könnte, stünde für ihn und sein Team nicht zur Frage.

zVg Bürgermeisterin Anna Steindl und ihre ÖVP könnten der Vierer-Koalition einen Strich durch die Rechnung machen.

Am Samstag fand die erste Klausur der Wolkersdorfer Regenbogenkoalition statt. Unter dem Motto „Wir sind bereit, zu arbeiten“ erarbeiteten Vertreter der vier Parteien unter dem designierten Bürgermeister Dominic Litzka Entscheidungen für die anstehenden Gemeinderatssitzungen. Die ÖVP möchte man nicht vom Gestaltungsprozess ausschließen: „Unsere ausgestreckte Hand gilt der ÖVP. Sie ist eingeladen, eigene Inhalte im Sinne der positiven und nachhaltigen Entwicklung von Wolkersdorf einzubringen“, so Litzka, Stefan Streicher, Christian Schrefel und Albert Bors.

Als erste Eckpunkte für die Zukunftspartnerschaft führt das Quartett folgende Punkte an: ein rasches Abarbeiten anstehender Beschlüsse, darunter die Vereinsförderungen, Umwidmungen, Vergaben für die Volksschule und den Kindergarten Münichsthal. Weitere zentrale Forderungen bleiben ein Kassa-sturz, die Wiederaufnahme von Gesprächen mit der Pfarre in puncto gemeinsamer Veranstaltungssaal sowie ein Grundsatzbeschluss für ein Pilotprojekt „Leistbares Wohnen“.

Darüber hinaus sind der Beitritt zum e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden und Direktzuschüsse für die Kinderbetreuung am Tapet.