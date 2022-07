öKlo expandiert nach der Corona-Krise

Werbung

Was wurde aus Niko Bogianzidis und seinem Projekt öKlo? Der Wolkersdorfer konnte bei der Puls 4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ ein Investment von Hans Peter Haselsteiner an Land ziehen. Der Sender besuchte für die Reportage „Mein Deal nach 2 Minuten 2 Millionen“ das Wolkersdorfer Jungunternehmen und warf einen Blick hinter die Kulissen. Zu sehen am 5. Juli um 21.40 Uhr auf Puls 4.

Niko Bogianzidis wollte mit seiner Idee eine nachhaltige Alternative für mobile Chemie-Toiletten entwickeln. Die Komposttoilette öKlo sollte dafür die Lösung sein. Durch die Nutzung von Streu an Stelle von Wasser werden unangenehme Gerüche gebunden und es ist somit geruchsneutral. Zudem wird wertvoller Dünger produziert. Doch die Corona-Krise und ihre Auswirkungen haben auch vor öKlo keinen Halt gemacht, denn 90 Prozent des Geschäfts gingen durch die Krise und das Verbot von Veranstaltungen verloren.

Durch Zusatzinvestitionen von Hans Peter Haselsteiner kratzte das Unternehmen aber die Kurve und expandiert mittlerweile bereits in den Süden Österreichs.

