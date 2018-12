„Dieser Brief ist im privaten Bereich durchaus angebracht, in professioneller Politik hat dies jedoch nichts zu suchen“, so reagiert ein Facebook-Nutzer auf den Brief von Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) an die Wolkersdorfer. Steindl verkündete darin: Der inoffizielle Anlass für die Mandatsniederlegungen der Gemeinderäte ist bei Landtagsabgeordnetem Kurt Hackl zu finden. „Hackl möchte unbedingt Bürgermeister werden“, so Steindl.

Über Facebook würden die Wolkersdorfer mit Fake News über die Bürgermeisterin zugeschüttet. „Dabei geht es uns in unserer Stadtgemeinde doch großartig“, so Steindl in ihrem Brief weiter. Die „Revolte“ ginge nicht vom Volk aus, was auch der ehemalige Vizebürgermeister Helmut Wizlsperger so sieht: „Hackl putscht mit Opposition und Freunden/Abhängigen, ohne Auftrag ihrer Bünde, gegen die erfolgreiche ÖVP-Bürgermeisterin.“

„Von einem Abgeordneten, der sich gegen seine eigene Partei stellt, lasse ich mich sicher nicht in die Wüste schicken.“Anna Steindl, ÖVP-Bürgermeisterin

Steindl schließt ihren Brief mit klaren Worten: „Von einem Abgeordneten, der sich gegen seine eigene Partei stellt, und seinen Möchtegernpolitikern lasse ich mich sicher nicht in die Wüste schicken.“ Hackl äußert sich zu den Vorwürfen weiterhin nicht, verweist aber auf das Bezügebegrenzungsgesetz. Demzufolge sei ein weiterer Zuverdienst für Hackl nicht möglich.

Erstaunt über Steindls Brief zeigt sich auf Facebook auch der MIT:uns-Gemeinderat Michael Gadinger: „Niveau ist keine Hautcreme. Bin neugierig, was noch kommt. Offensichtlich geht’s nur noch um persönliche Empfindungen und nicht mehr um die Sache“, verlautbart er in einem Posting.

Bisher hielt man sich seitens der Opposition mit Meldungen zu den Grabenkämpfen in der ÖVP zurück, gänzlich unbeteiligt möchte man aber nicht bleiben: „Wir werden im neuen Jahr ein Fairnessabkommen für einen fairen Wahlkampf vorlegen“, verkündet etwa WUI-Stadtrat Christian Schrefel.

Eines kristallisiert sich aus der Debatte aber bereits heraus: Dass die ÖVP in Wolkersdorf mit zwei Listen antreten wird, scheint deutlich wahrscheinlicher als eine geschlossene ÖVP-Liste. Bürgermeisterin Steindl hat nicht vor, ihr Amt niederzulegen und ÖVP-Gemeinderat Dominic Litzka, einer der Abtrünnigen, bestätigt: „Es gab keine weiteren Gespräche über den Antwort-Brief der Bürgermeisterin hinaus.“