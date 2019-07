Zwar ist die ÖVP in Opposition, doch zufrieden gibt sie sich mit Kritik an der Stadtregierung nicht. Die schwarzen Gemeinderäte möchten weiter gestalten und fordern daher eine Verlegung einer Bushaltestelle, welche sich vor dem Postamt an der B 7 befindet. Es sei der Wunsch der Wirtschaftstreibenden, dass hier Parkplätze entstehen, denn schon jetzt werde die Haltestelle häufig von Kurzparkern verwendet.

Eine Lösung wollen die Politiker der ÖVP bereits gefunden haben: Nach zahlreichen Gesprächen mit den Betroffenen sind sie zum Schluss gekommen, dass die Haltestelle bei der Firma „Car und Bike Tuning u. Zubehör“ neu errichtet werden soll. Dieser Vorschlag habe die Zustimmung aller Betroffenen erhalten. „Es ist alles vorbereitet und die von uns vorgeschlagene Lösung wird von allen Beteiligten unterstützt“, sagen die Vertreter der ÖVP.

Von Bürgermeister Dominic Litzka (Team Wolkersdorf) fordern sie, dass dieser einen Antrag auf Verlegung der Haltestelle bei Dr. Richard einreicht.