Offene Tür: Schüler zeigten ihre Schule

Werbung

„Hier am Marktplatz spielen wir schon in der Pause, in der alten Aula haben wir das nie wirklich gemacht“, erzählen Elisa, Sophie, Adrian, Anna-Lina, Tobias und Thimo aus der Klasse 3b: Als „alte Hasen“ in der Volksschule Wolkersdorf durften sie mit Architekt Peter Larcher beim Tag der offenen Tür eine Architekturführung durch das im Vorjahr eröffnete Haus machen.

Denn die 3b wurde noch in die alte Volksschule eingeschult, erlebte die Baustellenphase und genießt jetzt die Vorzüge der neuen Schule. Die Route durch die Schule gaben dabei die Schüler vor: Die neue Aula, die auch geeignet ist, Konzerte und Aufführungen durchzuführen: „Die alte Aula hat so gehallt“, erinnern sie sich. Die Nachmittagsbetreuung, wo sie in der Umbauphase übergangsmäßig ihre eigene Klasse hatten und den Turnsaal: „Der ist jetzt viel größer“, fanden die Drittklässler. Das sieht nur so aus, sagt Architekt Peter Larcher: Durch die Farbgestaltung wirkt er optisch größer, de facto wurde er nur neu und modern eingerichtet.

Begeistert sind die Kinder vom Konzept der Schule: Drei Lichthöfe, um die sogenannte Marktplätze als Räume zum Lernen und Spielen angeordnet sind, sorgen für eine Gliederung der Schule in kleinere Einheiten, Orientierung verschafft ein Farbleitsystem und von jedem Lichthof hat man zwei Sichtachsen in die Natur außerhalb der Schule. Denn jede angrenzende Klasse hat Fenster nach außen und in den Lichthof. Hochkonzentrations-Räume, von den Kindern wegen der Glaswände „Aquarium“ genannt, ermöglichen ungestörtes Arbeiten. Gestaltet wurde alles so, dass nicht mehr erkennbar ist, ob man sich jetzt im 1977er-Bauteil, in jenem von 1994 oder im Neubau befindet.

Glücklich mit der neuen Anlage ist Direktorin Andrea Steineder, die die alte Schule nicht mehr kannte. „Bei solchen Planungen muss man in Generationen denken“, sagt Bürgermeister Dominic Litzka: Die Schule sei so gebaut, dass sie sich für jegliche Pädagogik eigne, egal, in welche Richtung sich die entwickeln wird.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.