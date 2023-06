Pfarrzentrum neu: Großteil der Arbeiten beauftragt, Finanzrahmen hält

Mit 12. Juni liefen die Ausschreibungen für fast drei Viertel der Gewerke aus, vergeben sind mittlerweile die Arbeiten für den Abbruch, die Baumeisterarbeiten, die Medientechnik, Schwarzdecker, Spengler und Schlosserarbeiten, Trockenbau und Estrich, Fliesenleger, Bautischler, Fliesenleger, Malerarbeiten und mehr. „77 Prozent der Baukosten sind damit mit konkreten Zahlen hinterlegt“, sagt der Bürgermeister. Die sind mit 8,88 Mio. Euro veranschlagt, wobei sich der Gemeinderat für den Rest der Arbeiten noch einen Bereich von sieben Prozent gab, die das Projekt teurer werden darf, ohne dass die Gemeinde einen neuerlichen Beschluss deswegen fassen muss.

6,7 Mio. Euro wird der Bau kosten, 461.000 Euro die Einrichtung und 284.000 Euro die Außenanlagen. Bleiben 1,6 Mio. Euro für Honorare, Nebenkosten und Reserven. Die ursprüngliche Baukostenschätzung stammt aus dem Jahr 2021. Wie liegt man im Plan? „Sehr gut“, sagt Bürgermeister Dominic Litzka. Im Wesentlichen habe sich nur die Inflation seither in einer Steigerung niedergeschlagen.

Festgelegt wurde auch, wer wie viel Fläche im Quartier Wolkersdorf bekommt: Die Pfarre wird ein Viertel, also 25,5 % (425.5 Quadratmeter des neuen Gebäudes am Standort des jetzigen Pfarrzentrums nutzen, die Stadtgemeinde für den Veranstaltungsbetrieb 74,5 Prozent oder 1.245,5 Quadratmeter. Knapp 100 Quadratmeter werden allgemeine Teile sein, die beide Vertragspartner nutzten werden.

„Ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen“, sagte Hannes Schwarzenberger (mit:uns), der noch einmal den verworrenen Werdegang des Projektes Revue passieren ließ: „Ich denke, wir haben jetzt gemeinsam ein wunderbares Projekt für die Stadt und für die Pfarre geschaffen.“ Und es werde schon an der Zukunft gearbeitet: „Jetzt startet der Arbeitskreis, wie wir die gemeinsame Betriebsführung des Quartiers Wolkersdorf machen wollen“, weiß Schwarzenberger. 2025 soll das neue Pfarr- und Veranstaltungszentrum fertig sein.

Im Detail: 2015 war die Pfarre an die Gemeinde herangetreten und hatte nachgefragt, ob man nicht gemeinsam etwas mit dem Pfarrzentrum machen könnte – immerhin der einzige größere Veranstaltungssaal in der Stadt. 2017 wurde beschlossen, dass neu gebaut werden soll, allerdings an einem andere Standort. 14 Orte in der Stadt standen zu Auswahl, schlussendlich gab es eine Volksbefragung zu zwei dieser Plätze in der Stadt. Doch selbst die regierende ÖVP war in dieser Angelegenheit gespalten, vor allem die Stadt-Fraktion hätte lieber den heutigen Standort gesehen, der gar nicht zur Wahl gestanden war. Es folgte ein hoher Anteil an ungültigen Stimmen – nicht unwesentlich dabei war eine Kampagne des früheren Vizebürgermeisters und jetzt Landtagsabgeordneten Kurt Hackl, und Neuwahlen, die in einer Spaltung der ÖVP und einem Desaster für die Bürgermeisterinnenpartei endeten. Unter Bürgermeister Dominic Litzka und Stadtrat Hannes Schwarzenberger begannen neue Gespräche mit der Pfarre, die 2021 in einem gemeinsamen Projekt endeten. 2025 soll das neue Pfarrzentrum mit großem Veranstaltungssaal der Gemeinde nutzbar sein.