Für die Neuwahlen in den beiden Gemeinden steht der Termin bereits fest: der 24. März 2019. Allerdings hängt der Haussegen in den ÖVP-Fraktionen der Gemeinden schief, was offensichtlich wurde, als in Pillichsdorf fünf ÖVP-Mandatare ihre Klubmitgliedschaft mit Ende September ruhend stellten.

In Wolkersdorf war der Schlusspunkt erreicht, als drei ÖVP-Gemeinderäte dazu aufriefen, die Bürgerbefragung (zum Standort des geplanten Veranstaltungssaals) zu sabotieren.

„Die Unterzeichner des offenen Briefes fungieren als verlängerter Arm der Bürgerliste MIT:uns.“Anna Steindl, ÖVP-Bürgermeisterin

Da sich beide Seiten nicht mehr einig wurden, erzwang man mit Rücktritten aus dem Gemeinderat Neuwahlen. Jetzt steht bereits der erste schwarze Spitzenkandidat fest: Bürgermeister Franz Treipl wurde von den Mitgliedern der Ortspartei Pillichsdorf mit 78 Prozent der Stimmen gewählt (anwesend waren 50 Personen).

Die Abstimmung lief allerdings nicht wie geplant, denn das „Team Wernhart“ (Rainer Wernhart, Wolfgang Gössinger, Rudolf Kaudela, Helene Ullram-Angerer und Alexander Hösch) erschien nicht und kündigte stattdessen an, mit einer eigenen Liste antreten zu wollen.

Wernhart hielt sich bis Redaktionsschluss noch mit Informationen bedeckt. Bürgermeister Treipl möchte die Partei jedoch nicht gespalten sehen und so hofft er, dass die Kollegen rund um Wernhart nicht mit einer eigenen Liste kandidieren, „sondern sich besinnen und erkennen: Eine ÖVP ist besser als zwei.“

Die Situation in Wolkersdorf gestaltet sich ähnlich wie in Pillichsdorf, jedoch mit dem Unterschied, dass die Auflösung des Gemeinderates von der Opposition durch Rücktritte erzwungen wurde. Dennoch: Auch hier ist man sich parteiintern nicht einig. Anderer Meinung als die Bürgermeisterin sind der ehemalige ÖVP-Stadtrat Hermann Stich, Isabelle Duscher (ÖVP-Frauen), Landtagsabgeordneter Kurt Hackl, sowie die Gemeinderäte Johannes Rinnhofer und Dominic Litzka.

Offener Brief an Bürgermeisterin

Dieses Quintett wandte sich am Montag in einem offenen Brief an die Bürgermeisterin und verkündeten, mit dem Führungsstil der ÖVP nicht mehr einverstanden zu sein.Die Forderung: ein Neustart für Wolkersdorf mit einem jungen ÖVP-Team. Trägt Steindl diesen Neustart nicht mit, werde man mit eigener Liste kandidieren. Hier der offene Brief zum Nachlesen:

Offener Brief (pdf)

In ihrem Konter-Brief findet Steindl ebenfalls klare Worte: „Die Unterzeichner des offenen Briefes fungieren als verlängerter Arm der Bürgerliste MIT:uns.“ Für den ehemaligen Vizebürgermeister Hackl hat Steindl auch eine Nachricht: „In Wahrheit will Hackl mit allen verfügbaren Mitteln Bürgermeister werden“, meint sie. Hackl gab auf Anfrage der NÖN vorerst kein Statement zu diesem Vorwurf ab. Steindl stehe indes den Wolkersdorfern weiter zur Verfügung, denn sie habe noch viel vor.