Post kontrolliert nun streng nach Nachsende-Desaster

„Ich möchte mich aufrichtig im Namen der Post bei der Kundin für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen“, sagt Post-Sprecher Markus Leitgeb.

In der Vorwoche hatte sich eine Wolkersdorferin einmal mehr an die NÖN gewandt, weil nicht nur ihr Nachsendeauftrag von Wolkersdorf zu ihrer neuen Adresse in Pillichsdorf nicht funktioniert. Der zuständige Postler hatte sogar zwei Mal RSb-Briefe, einfach in den (alten) Briefkasten geschmissen, was die Post-Kundin mehr als nur sauer machte.

„Hier ist es leider zu einem menschlichen Fehler gekommen“, sagt Leitgeb. Der zuständige Mitarbeiter wurde nachgeschult, insbesondere zur korrekten Durchführung des Nachsendeauftrages sowie zur Weiterleitung von Einschreibungen und Rückscheinbriefen.

„Als weitere Maßnahme werde wir in den nächsten Wochen alle für die Dame in der Zustellbasis eingelangten Sendungen zusätzlich streng erfassen und dokumentieren“, sagt Leitgeb. Damit werde nicht nur der Postverkehr dokumentiert, es könnte so auch die Qualität des Nachsendeauftrages überwacht werden.

Eine derartige interne Überwachung des Nachsendeauftrages hatte es schon ab Juli 2022 für vier Monate gegeben, erzählt die Wolkersdorferin im NÖN-Gespräch: Dabei werden Aufkleber auf die nachgesandten Poststücke geklebt und gezählt.

Das Ergebnis habe dann auch die Mitarbeiter im Servicecenter stutzig gemacht: „Sie konnten auch nicht glauben, dass ich in den vier Monaten nur drei Briefe bekommen haben soll“, sagt die Postkundin. Denn genau so viele Nachsende-Aufkleber waren in den vier Monaten verwendet worden. Währenddessen hatte sie immer wieder Poststücke aus ihrem alten Briefkasten gefischt.

