Wie viel die Erneuerung und der Zubau der Volksschule (Projektstart war am 2. Juli) der Gemeinde am Ende kosten werden, ist derzeit umstrittenes Thema in der Stadtpolitik. Angepeilt sind Gesamtkosten in Höhe von rund 16,5 Mio. Euro, die Opposition kritisierte aber bereits in der vergangenen Gemeinderatssitzung, dass dieses Ziel nicht mehr einzuhalten sei.

Die wichtigsten Zahlen: Bei der Entwurfsplanung habe der Gemeinderat laut Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) Nettokosten in Höhe von 11,6 Mio. Euro beschlossen. Nach Vergabe des Projekts würden sich die Nettobaukosten auf 12,7 Mio. Euro belaufen, was innerhalb der Schwankungsbreite von zehn Prozent liegt.

„Man muss Prophet sein, um schon jetzt die Gesamtkosten zu kennen.“Anna Steindl, Bürgermeisterin (ÖVP)

Michael Gadinger (MIT:uns) warnt allerdings, dass bei diesen Nettobaukosten, wegen des „Rattenschwanzes“ von Planerhonorar (15,85 Prozent), Zusatzkosten (Aufschließung, Möbel etc.) und Umsatzsteuer, bereits Gesamtkosten in Höhe von 20 Mio. Euro zu erwarten seien. Steindl konterte diesen Vorwurf: „Man muss Prophet sein, um schon jetzt die Gesamtkosten zu kennen.“ Rund 60 Prozent der Aufträge sind derzeit vergeben, tatsächlich könnten also noch einige Angebote günstiger ausfallen als erwartet oder aber auch teurer. Um die Grenze von 16,5 Mio. Euro noch einzuhalten, dürfen die Nettokosten laut Gadinger aber 10,2 Mio. Euro nicht überschreiten.

Ein Punkt, den die Bürgermeisterin als Vorteil ins Feld führt: Die Mittelschulgemeinde leistet eine Mietvorauszahlung in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Allerdings kritisiert die Opposition, dass damit auf die Mieteinnahmen der nächsten 15 Jahre zugegriffen wird.